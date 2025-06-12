При крушении самолета в Индии выжил один человек, сообщило агентство ANI
ANI: в катастрофе в Гуджарате нашли единственного выжившего, он проходит лечение
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ПОРТ-МОРСБИ, 12 июня — РИА Новости. В катастрофе рейса Air India 171 выжил один человек, а не двое, уточнило индийское агентство ANI.
"Полиция обнаружила одного выжившего на месте 11A. Он находится в больнице и проходит лечение. Пока ничего нельзя сказать о количестве погибших", — говорится в публикации.
Чуть ранее ANI привело слова комиссара полиции Ахмедабада Гьянендры Сингха Малика о двух выживших: одного нашли в салоне самолета, другого — в больнице.
Изначально власти сообщали, что на борту никто не выжил.
Что известно о трагедии:
- Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India выполнял рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон;
- на борту находились 242 человека — 230 пассажиров и 12 членов экипажа;
- среди них: 169 граждан Индии, 53 — Великобритании, семь — Португалии, один — Канады;
- россиян на рейсе не было;
- по информации RT, в самолете мог лететь бывший главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани;
- самолет не смог набрать высоту и разбился спустя несколько секунд после взлета;
- пилоты успели подать сигнал бедствия диспетчерской службе;
- судно достигло максимальной высоты в 190 метров;
- затем оно начало снижаться с вертикальной скоростью — 144 метра в минуту;
© Flightradar24/XПоследний сигнал с самолета рейса Air India AI171 из Ахмадабада в Лондон в 08:08
© Flightradar24/X
Последний сигнал с самолета рейса Air India AI171 из Ахмадабада в Лондон в 08:08
- эксперты полагают, что крушение могло произойти из-за столкновения с птицами, но точную причину установит следствие;
- самолет упал на крышу общежития для врачей в районе Мегани Нагар у аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя, обломки задели жилые дома;
- по предварительным данным, погибли не менее двадцати студентов медколледжа;
- власти перекрыли дороги вокруг места ЧП, начались спасательные работы;
- аэропорт Ахмадабада приостановил полеты, к 15:00 мск возобновил работу;
- первый полет самолета был в 2013-м, вскоре его передали авиакомпании;
- крушение Boeing 787 в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров этого типа;
- президент Владимир Путин выразил соболезнования властям Индии.