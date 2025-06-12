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При крушении самолета в Индии выжил один человек, сообщило агентство ANI

При крушении самолета в Индии выжил один человек, сообщило агентство ANI - РИА Новости, 12.06.2025

При крушении самолета в Индии выжил один человек, сообщило агентство ANI

В катастрофе рейса Air India 171 выжил один человек, а не двое, уточнило индийское агентство ANI. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T17:51:00+03:00

2025-06-12T17:51:00+03:00

2025-06-12T18:24:00+03:00

в мире

air india

крушение пассажирского самолета в гуджарате

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ПОРТ-МОРСБИ, 12 июня — РИА Новости. В катастрофе рейса Air India 171 выжил один человек, а не двое, уточнило индийское агентство ANI."Полиция обнаружила одного выжившего на месте 11A. Он находится в больнице и проходит лечение. Пока ничего нельзя сказать о количестве погибших", — говорится в публикации.Чуть ранее ANI привело слова комиссара полиции Ахмедабада Гьянендры Сингха Малика о двух выживших: одного нашли в салоне самолета, другого — в больнице.Изначально власти сообщали, что на борту никто не выжил.Что известно о трагедии:

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Момент крушения пассажирского самолета в Индии Момент крушения пассажирского самолета в Индии. 2025-06-12T17:51 true PT0M17S

Кадры с места крушения самолета Boeing 787 компании Air India Кадры с места крушения самолета Boeing 787 компании Air India 2025-06-12T17:51 true PT0M14S

Черный дым над местом крушения самолета в Индии На борту разбившегося в Индии самолёта, вероятно, находились 242 пассажира, судно потерпело крушение во время взлёта, пишут СМИ. Кадры публикуют в соцсетях. 2025-06-12T17:51 true PT0M05S

Кадры из общежития в Индии, на крышу которого рухнул самолет Кадры из общежития в Индии, на крышу которого рухнул самолет. 2025-06-12T17:51 true PT0M02S

Кадры с места крушения пассажирского самолета в Индии Кадры с места крушения пассажирского самолета в Индии. 2025-06-12T17:51 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, air india, крушение пассажирского самолета в гуджарате