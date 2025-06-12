https://ria.ru/20250612/samolet-2022490084.html
Эксперты назвали одну из версий крушения самолета в Индии
Эксперты назвали одну из версий крушения самолета в Индии - РИА Новости, 12.06.2025
Эксперты назвали одну из версий крушения самолета в Индии
Эксперты полагают, что крушение самолета Air India могло произойти из-за столкновения с птицами, но точную причину установит расследование, сообщает в четверг... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T14:10:00+03:00
2025-06-12T14:10:00+03:00
2025-06-12T19:02:00+03:00
в мире
гуджарат
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крушение пассажирского самолета в гуджарате
индия
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ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Эксперты полагают, что крушение самолета Air India могло произойти из-за столкновения с птицами, но точную причину установит расследование, сообщает в четверг индийский телеканал NDTV со ссылкой на экспертов. "На первый взгляд, это выглядит как случай множественных столкновений с птицами, в результате чего оба двигателя потеряли мощность", - заявил телеканалу капитан, бывший старший пилот Саурабх Бхатнагар. По его мнению, "взлет был идеальным", но самолет начал снижаться, что может произойти только в случае потери мощности двигателя или если самолет перестал развивать подъемную силу. "Очевидно, расследование выявит точную причину", - добавил он. Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. По последним данным, погибли 133 человека.
https://ria.ru/20250612/indiya-2022466330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гуджарат, air india, крушение пассажирского самолета в гуджарате, индия
В мире, Гуджарат, Air India, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате, Индия
Эксперты назвали одну из версий крушения самолета в Индии
NDTV: крушение самолета Air India могло произойти из-за столкновения с птицами