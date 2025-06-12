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Эксперты назвали одну из версий крушения самолета в Индии - РИА Новости, 12.06.2025
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14:10 12.06.2025 (обновлено: 19:02 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/samolet-2022490084.html
Эксперты назвали одну из версий крушения самолета в Индии
Эксперты назвали одну из версий крушения самолета в Индии - РИА Новости, 12.06.2025
Эксперты назвали одну из версий крушения самолета в Индии
Эксперты полагают, что крушение самолета Air India могло произойти из-за столкновения с птицами, но точную причину установит расследование, сообщает в четверг... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T14:10:00+03:00
2025-06-12T19:02:00+03:00
в мире
гуджарат
air india
крушение пассажирского самолета в гуджарате
индия
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ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Эксперты полагают, что крушение самолета Air India могло произойти из-за столкновения с птицами, но точную причину установит расследование, сообщает в четверг индийский телеканал NDTV со ссылкой на экспертов. "На первый взгляд, это выглядит как случай множественных столкновений с птицами, в результате чего оба двигателя потеряли мощность", - заявил телеканалу капитан, бывший старший пилот Саурабх Бхатнагар. По его мнению, "взлет был идеальным", но самолет начал снижаться, что может произойти только в случае потери мощности двигателя или если самолет перестал развивать подъемную силу. "Очевидно, расследование выявит точную причину", - добавил он. Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. По последним данным, погибли 133 человека.
https://ria.ru/20250612/indiya-2022466330.html
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в мире, гуджарат, air india, крушение пассажирского самолета в гуджарате, индия
В мире, Гуджарат, Air India, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате, Индия
Эксперты назвали одну из версий крушения самолета в Индии

NDTV: крушение самолета Air India могло произойти из-за столкновения с птицами

© AP Photo / Ajit SolankiСпасатели работают на месте крушения самолета в городе Ахмадабад в Индии
Спасатели работают на месте крушения самолета в городе Ахмадабад в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Ajit Solanki
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ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Эксперты полагают, что крушение самолета Air India могло произойти из-за столкновения с птицами, но точную причину установит расследование, сообщает в четверг индийский телеканал NDTV со ссылкой на экспертов.
«
"На первый взгляд, это выглядит как случай множественных столкновений с птицами, в результате чего оба двигателя потеряли мощность", - заявил телеканалу капитан, бывший старший пилот Саурабх Бхатнагар.
По его мнению, "взлет был идеальным", но самолет начал снижаться, что может произойти только в случае потери мощности двигателя или если самолет перестал развивать подъемную силу.
"Очевидно, расследование выявит точную причину", - добавил он.
Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. По последним данным, погибли 133 человека.
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В миреГуджаратAir IndiaКрушение пассажирского самолета в ГуджаратеИндия
 
 
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