https://ria.ru/20250612/samolet-2022485422.html
Самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей
Самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей - РИА Новости, 12.06.2025
Самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей
Самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей, сообщает новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:41:00+03:00
2025-06-12T13:41:00+03:00
2025-06-12T14:04:00+03:00
индия
гуджарат
в мире
крушение пассажирского самолета в гуджарате
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ПОРТ-МОРСБИ, 12 июня - РИА Новости. Самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей, сообщает новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции. "Мы узнали, что самолет с пассажирами на борту упал на крышу здания общежития для врачей. Немедленно, в течение двух-трех минут, прибыли полиция и все другие службы. Спасательная операция продолжается, 70-80% уже территории очищено", - приводит издание заявление полицейского репортерам. Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.
https://ria.ru/20250612/samolet-2022464881.html
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Кадры из общежития в Индии, на крышу которого рухнул самолет
Кадры из общежития в Индии, на крышу которого рухнул самолет.
2025-06-12T13:41
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индия, гуджарат, в мире, крушение пассажирского самолета в гуджарате
Индия, Гуджарат, В мире, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате
Самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей
Самолет, потерпевший крушение в Гуджарате, упал на крышу общежития для врачей