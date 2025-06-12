Рейтинг@Mail.ru
Самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 12.06.2025 (обновлено: 14:04 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/samolet-2022485422.html
Самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей
Самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей - РИА Новости, 12.06.2025
Самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей
Самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей, сообщает новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:41:00+03:00
2025-06-12T14:04:00+03:00
индия
гуджарат
в мире
крушение пассажирского самолета в гуджарате
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022488777_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9deeee1fe4da5f8e48073b3508088845.jpg
ПОРТ-МОРСБИ, 12 июня - РИА Новости. Самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей, сообщает новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции. "Мы узнали, что самолет с пассажирами на борту упал на крышу здания общежития для врачей. Немедленно, в течение двух-трех минут, прибыли полиция и все другие службы. Спасательная операция продолжается, 70-80% уже территории очищено", - приводит издание заявление полицейского репортерам. Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.
https://ria.ru/20250612/samolet-2022464881.html
индия
гуджарат
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры из общежития в Индии, на крышу которого рухнул самолет
Кадры из общежития в Индии, на крышу которого рухнул самолет.
2025-06-12T13:41
true
PT0M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022488777_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_00d4ae0e7e2f7e77bee52953fe222e91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, гуджарат, в мире, крушение пассажирского самолета в гуджарате
Индия, Гуджарат, В мире, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате
Самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей

Самолет, потерпевший крушение в Гуджарате, упал на крышу общежития для врачей

Читать ria.ru в
Дзен
ПОРТ-МОРСБИ, 12 июня - РИА Новости. Самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей, сообщает новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции.
"Мы узнали, что самолет с пассажирами на борту упал на крышу здания общежития для врачей. Немедленно, в течение двух-трех минут, прибыли полиция и все другие службы. Спасательная операция продолжается, 70-80% уже территории очищено", - приводит издание заявление полицейского репортерам.
Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.
Черный дым над местом крушения самолета в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Около 20 машин скорой помощи прибыли к месту крушения самолета в Индии
Вчера, 12:23
 
ИндияГуджаратВ миреКрушение пассажирского самолета в Гуджарате
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия израильского удара по ИрануУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала