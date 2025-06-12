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Пилоты упавшего в Индии самолета подали сигнал бедствия после взлета
Пилоты упавшего в Индии самолета подали сигнал бедствия после взлета - РИА Новости, 12.06.2025
Пилоты упавшего в Индии самолета подали сигнал бедствия после взлета
Индийский регулятор гражданской авиации DGCA заявил, что пилоты разбившегося в Индии самолета подали сигнал бедствия диспетчерской службе вскоре после взлета. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:37:00+03:00
2025-06-12T12:37:00+03:00
2025-06-12T20:01:00+03:00
в мире
индия
гуджарат
крушение пассажирского самолета в гуджарате
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ПОРТ-МОРСБИ, 12 июня - РИА Новости. Индийский регулятор гражданской авиации DGCA заявил, что пилоты разбившегося в Индии самолета подали сигнал бедствия диспетчерской службе вскоре после взлета. "Вскоре после взлета пилоты подали сигнал бедствия "MAYDAY" диспетчерской службе. Однако никаких дальнейших сообщений не поступало, прежде чем самолет рухнул на землю", - отметили в DGCA. Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.
https://ria.ru/20250612/samolet-2022462644.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, гуджарат, крушение пассажирского самолета в гуджарате
В мире, Индия, Гуджарат, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате
Пилоты упавшего в Индии самолета подали сигнал бедствия после взлета
DGCA: пилоты разбившегося в Индии самолета подали сигнал бедствия диспетчерам