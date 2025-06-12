https://ria.ru/20250612/samolet-2022468114.html

Пилоты упавшего в Индии самолета подали сигнал бедствия после взлета

Пилоты упавшего в Индии самолета подали сигнал бедствия после взлета - РИА Новости, 12.06.2025

Пилоты упавшего в Индии самолета подали сигнал бедствия после взлета

Индийский регулятор гражданской авиации DGCA заявил, что пилоты разбившегося в Индии самолета подали сигнал бедствия диспетчерской службе вскоре после взлета. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T12:37:00+03:00

2025-06-12T12:37:00+03:00

2025-06-12T20:01:00+03:00

в мире

индия

гуджарат

крушение пассажирского самолета в гуджарате

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ПОРТ-МОРСБИ, 12 июня - РИА Новости. Индийский регулятор гражданской авиации DGCA заявил, что пилоты разбившегося в Индии самолета подали сигнал бедствия диспетчерской службе вскоре после взлета. "Вскоре после взлета пилоты подали сигнал бедствия "MAYDAY" диспетчерской службе. Однако никаких дальнейших сообщений не поступало, прежде чем самолет рухнул на землю", - отметили в DGCA. Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.

https://ria.ru/20250612/samolet-2022462644.html

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Ольга Фомченкова

в мире, индия, гуджарат, крушение пассажирского самолета в гуджарате