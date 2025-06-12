https://ria.ru/20250612/samolet-2022467474.html
Власти Индия подтвердили, что в упавшем самолете находилось 242 человека
Власти Индия подтвердили, что в упавшем самолете находилось 242 человека - РИА Новости, 12.06.2025
Власти Индия подтвердили, что в упавшем самолете находилось 242 человека
Индийский регулятор гражданской авиации DGCA подтвердил, что на борту потерпевшего крушения самолета находились 242 человека, в том числе 2 пилота и 10... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:35:00+03:00
2025-06-12T12:35:00+03:00
2025-06-12T12:35:00+03:00
индия
гуджарат
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022461844_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bdd44ea99cb79fd199ba7c4301aa827a.jpg
ПОРТ-МОРСБИ, 12 июня – РИА Новости. Индийский регулятор гражданской авиации DGCA подтвердил, что на борту потерпевшего крушения самолета находились 242 человека, в том числе 2 пилота и 10 бортпроводников, следует из заявления ведомства. "На борту самолета находились в общей сложности 242 человека, включая 2 пилотов и 10 членов экипажа. Рейсом командовали капитан Сумит Сабхарвал и первый помощник Клайв Кундар. Капитан Сумит Сабхарвал — подполковник с 8200 часами налета. У второго пилота было 1100 часов налета", — отметили в DGCA. Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.
https://ria.ru/20250612/samolet-2022464556.html
индия
гуджарат
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022461844_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_66c53d81d3bfdc31cef57ea690379107.jpg
Черный дым над местом крушения самолета в Индии
На борту разбившегося в Индии самолёта, вероятно, находились 242 пассажира, судно потерпело крушение во время взлёта, пишут СМИ. Кадры публикуют в соцсетях.
2025-06-12T12:35
true
PT0M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, гуджарат, в мире
Власти Индия подтвердили, что в упавшем самолете находилось 242 человека
Авиавласти Индии подтвердили, что в упавшем самолете находилось 242 человека