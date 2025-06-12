https://ria.ru/20250612/samolet-2022467474.html

Власти Индия подтвердили, что в упавшем самолете находилось 242 человека

Власти Индия подтвердили, что в упавшем самолете находилось 242 человека - РИА Новости, 12.06.2025

Власти Индия подтвердили, что в упавшем самолете находилось 242 человека

Индийский регулятор гражданской авиации DGCA подтвердил, что на борту потерпевшего крушения самолета находились 242 человека, в том числе 2 пилота и 10... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T12:35:00+03:00

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ПОРТ-МОРСБИ, 12 июня – РИА Новости. Индийский регулятор гражданской авиации DGCA подтвердил, что на борту потерпевшего крушения самолета находились 242 человека, в том числе 2 пилота и 10 бортпроводников, следует из заявления ведомства. "На борту самолета находились в общей сложности 242 человека, включая 2 пилотов и 10 членов экипажа. Рейсом командовали капитан Сумит Сабхарвал и первый помощник Клайв Кундар. Капитан Сумит Сабхарвал — подполковник с 8200 часами налета. У второго пилота было 1100 часов налета", — отметили в DGCA. Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.

https://ria.ru/20250612/samolet-2022464556.html

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Черный дым над местом крушения самолета в Индии На борту разбившегося в Индии самолёта, вероятно, находились 242 пассажира, судно потерпело крушение во время взлёта, пишут СМИ. Кадры публикуют в соцсетях. 2025-06-12T12:35 true PT0M05S

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индия, гуджарат, в мире