В Индии потерпел крушение пассажирский самолет
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БАНГКОК, 12 июн — РИА Новости. В индийском штате Гуджарат разбился пассажирский самолет, на борту находились 242 человека — 230 пассажиров и 12 членов экипажа.
При крушении никто не выжил, заявил комиссар полиции Ахмедабада Гьянендра Сингх Малик.
Что известно на данный момент:
- речь идет о Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India;
- судно выполняло рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон;
© Flightradar24/XПоследний сигнал с самолета рейса Air India AI171 из Ахмадабада в Лондон в 08:08
© Flightradar24/X
Последний сигнал с самолета рейса Air India AI171 из Ахмадабада в Лондон в 08:08
- самолет не смог набрать высоту и разбился спустя несколько секунд после взлета;
- Boeing упал на крышу общежития для врачей в районе Мегани Нагар у аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя, обломки задели жилые дома;
- по предварительной информации, погибли не менее 20 студентов медицинского колледжа;
- в самолете находились 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, один гражданин Канады и семь граждан Португалии;
- россиян на рейсе не было;
- по информации RT, в самолете мог лететь бывший главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани;
- президент России Владимир Путин выразил властям Индии соболезнования;
- пилоты успели подать сигнал бедствия диспетчерской службе;
- судно достигло максимальной высоты в 190 метров;
- затем оно начало снижаться с вертикальной скоростью — 144 метра в минуту;
- эксперты полагают, что крушение могло произойти из-за столкновения с птицами, но точную причину установит следствие, сообщает NDTV;
- первый полет самолета был в 2013-м, вскоре его передали авиакомпании;
- около 20 машин скорой помощи прибыли к месту крушения;
- власти перекрыли дороги вокруг места ЧП, начались спасательные работы;
- после произошедшего аэропорт Ахмадабада приостановил полеты, однако к 15.00 мск возобновил работу.