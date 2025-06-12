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В Индии потерпел крушение пассажирский самолет

В Индии потерпел крушение пассажирский самолет - РИА Новости, 12.06.2025

В Индии потерпел крушение пассажирский самолет

В индийском штате Гуджарат разбился пассажирский самолет, на борту находились 242 человека — 230 пассажиров и 12 членов экипажа. РИА Новости, 12.06.2025

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ахмадабад

индия

гуджарат

air india

в мире

крушение пассажирского самолета в гуджарате

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БАНГКОК, 12 июн — РИА Новости. В индийском штате Гуджарат разбился пассажирский самолет, на борту находились 242 человека — 230 пассажиров и 12 членов экипажа.При крушении никто не выжил, заявил комиссар полиции Ахмедабада Гьянендра Сингх Малик.Что известно на данный момент:

ахмадабад

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гуджарат

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Момент крушения пассажирского самолета в Индии Момент крушения пассажирского самолета в Индии. 2025-06-12T12:11 true PT0M17S

Кадры с самолетом, потерпевшим крушение в Индии Кадры с самолетом, потерпевшим крушение в Индии 2025-06-12T12:11 true PT0M29S

Черный дым над местом крушения самолета в Индии На борту разбившегося в Индии самолёта, вероятно, находились 242 пассажира, судно потерпело крушение во время взлёта, пишут СМИ. Кадры публикуют в соцсетях. 2025-06-12T12:11 true PT0M05S

Кадры с места крушения пассажирского самолета в Индии Кадры с места крушения пассажирского самолета в Индии. 2025-06-12T12:11 true PT0M31S

Кадры из общежития в Индии, на крышу которого рухнул самолет Кадры из общежития в Индии, на крышу которого рухнул самолет. 2025-06-12T12:11 true PT0M02S

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ахмадабад, индия, гуджарат, air india, в мире, крушение пассажирского самолета в гуджарате