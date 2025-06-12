https://ria.ru/20250612/samolet-2022419771.html
Разработанный Китаем самолет-амфибия AG600 поступил в серийное производство
Разработанный Китаем самолет-амфибия AG600 поступил в серийное производство - РИА Новости, 12.06.2025
Разработанный Китаем самолет-амфибия AG600 поступил в серийное производство
Разработанный Китаем крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 поступил в серийное производство, сообщили в Китайской корпорации авиационной промышленности. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T06:34:00+03:00
2025-06-12T06:34:00+03:00
2025-06-12T06:34:00+03:00
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ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Разработанный Китаем крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 поступил в серийное производство, сообщили в Китайской корпорации авиационной промышленности. Как отмечается в заявлении корпорации, 11 июня самолет-амфибия AG600 получил лицензию на производство и "официально вошел в стадию серийного производства". По информации агентства Синьхуа, габариты AG600 немного больше, чем у стандартных узкофюзеляжных авиалайнеров на авиарынке, длина самолета-амфибии составляет 38,9 метра, высота - 11,7 метра, размах крыльев - 38,8 метра. Максимальная взлетная масса самолета составляет 60 тонн, максимальная практическая дальность полета достигает 4,5 тысячи километров. AG600 также способен перевозить до 12 тонн воды для тушения пожаров. В декабре 2017 года AG600 успешно совершил свой первый тестовый полет с поверхности земли. Проект AG600 был одобрен в июне 2009 года, а сборка завершена в июле 2016 года. Судно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Кроме того, AG600 может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений полезных ископаемых.
https://ria.ru/20250308/xpeng-2003800336.html
https://ria.ru/20250427/pretsedent-2013614782.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, в мире
Разработанный Китаем самолет-амфибия AG600 поступил в серийное производство
Крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 поступил в серийное производство
ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Разработанный Китаем крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 поступил в серийное производство, сообщили в Китайской корпорации авиационной промышленности.
Как отмечается в заявлении корпорации, 11 июня самолет-амфибия AG600 получил лицензию на производство и "официально вошел в стадию серийного производства".
По информации агентства Синьхуа, габариты AG600 немного больше, чем у стандартных узкофюзеляжных авиалайнеров на авиарынке, длина самолета-амфибии составляет 38,9 метра, высота - 11,7 метра, размах крыльев - 38,8 метра. Максимальная взлетная масса самолета составляет 60 тонн, максимальная практическая дальность полета достигает 4,5 тысячи километров. AG600 также способен перевозить до 12 тонн воды для тушения пожаров.
В декабре 2017 года AG600 успешно совершил свой первый тестовый полет с поверхности земли. Проект AG600 был одобрен в июне 2009 года, а сборка завершена в июле 2016 года.
Судно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Кроме того, AG600 может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений полезных ископаемых.