https://ria.ru/20250612/ryutte--2022485142.html

Генсек НАТО ответил на вопрос о диалоге Трампа с Россией по Украине

Генсек НАТО ответил на вопрос о диалоге Трампа с Россией по Украине - РИА Новости, 12.06.2025

Генсек НАТО ответил на вопрос о диалоге Трампа с Россией по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что считает важным начало прямого диалога с РФ по Украине, который предпринял... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T13:40:00+03:00

2025-06-12T13:40:00+03:00

2025-06-12T16:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

нато

марк рютте

дональд трамп

владимир мединский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019209580_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a636b6d24f5599538ebbef192a0baf13.jpg

РИМ, 12 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что считает важным начало прямого диалога с РФ по Украине, который предпринял президент США Дональд Трамп."Очевидно, что очень важно то, что сделал президент Трамп. Он изменил статус-кво, начав прямые переговоры с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным. Я одобряю его за это, потому что считаю это важным. И теперь начинается пошаговый подход", - заявил он в Риме, прибыв на встречу глав МИД расширенного "Веймарского формата".Также Рютте упомянул переговоры в Стамбуле, назвав помощника президента РФ и главу делегации Владимира Мединского "историком". По мнению генсека НАТО, Россия в диалоге по Украине "пытается начать с истории тысячелетней давности"."Я думаю, что это не помогает. По крайней мере, шаг за шагом мы пытаемся добиться прогресса", - сказал Рютте.

https://ria.ru/20250611/ryutte-2022301166.html

https://ria.ru/20250603/ryutte-2020639159.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, в мире, нато, марк рютте, дональд трамп, владимир мединский, сша