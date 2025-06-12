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Генсек НАТО ответил на вопрос о диалоге Трампа с Россией по Украине - РИА Новости, 12.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 12.06.2025 (обновлено: 16:10 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/ryutte--2022485142.html
Генсек НАТО ответил на вопрос о диалоге Трампа с Россией по Украине
Генсек НАТО ответил на вопрос о диалоге Трампа с Россией по Украине - РИА Новости, 12.06.2025
Генсек НАТО ответил на вопрос о диалоге Трампа с Россией по Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что считает важным начало прямого диалога с РФ по Украине, который предпринял... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:40:00+03:00
2025-06-12T16:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
нато
марк рютте
дональд трамп
владимир мединский
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РИМ, 12 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что считает важным начало прямого диалога с РФ по Украине, который предпринял президент США Дональд Трамп."Очевидно, что очень важно то, что сделал президент Трамп. Он изменил статус-кво, начав прямые переговоры с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным. Я одобряю его за это, потому что считаю это важным. И теперь начинается пошаговый подход", - заявил он в Риме, прибыв на встречу глав МИД расширенного "Веймарского формата".Также Рютте упомянул переговоры в Стамбуле, назвав помощника президента РФ и главу делегации Владимира Мединского "историком". По мнению генсека НАТО, Россия в диалоге по Украине "пытается начать с истории тысячелетней давности"."Я думаю, что это не помогает. По крайней мере, шаг за шагом мы пытаемся добиться прогресса", - сказал Рютте.
https://ria.ru/20250611/ryutte-2022301166.html
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россия, украина, в мире, нато, марк рютте, дональд трамп, владимир мединский, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, НАТО, Марк Рютте, Дональд Трамп, Владимир Мединский, США
Генсек НАТО ответил на вопрос о диалоге Трампа с Россией по Украине

Рютте назвал важным начало прямого диалога по Украине между США и Россией

© Getty Images / Omar HavanaГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Getty Images / Omar Havana
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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РИМ, 12 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что считает важным начало прямого диалога с РФ по Украине, который предпринял президент США Дональд Трамп.
"Очевидно, что очень важно то, что сделал президент Трамп. Он изменил статус-кво, начав прямые переговоры с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным. Я одобряю его за это, потому что считаю это важным. И теперь начинается пошаговый подход", - заявил он в Риме, прибыв на встречу глав МИД расширенного "Веймарского формата".
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
"Говорил бы по-немецки!" Рютте поставили на место после заявления о России
11 июня, 16:44
Также Рютте упомянул переговоры в Стамбуле, назвав помощника президента РФ и главу делегации Владимира Мединского "историком". По мнению генсека НАТО, Россия в диалоге по Украине "пытается начать с истории тысячелетней давности".
"Я думаю, что это не помогает. По крайней мере, шаг за шагом мы пытаемся добиться прогресса", - сказал Рютте.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
"Нелепое переобувание". Журналист возмутился словами Рютте об Украине
3 июня, 12:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреНАТОМарк РюттеДональд ТрампВладимир МединскийСША
 
 
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