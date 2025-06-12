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Генсек НАТО ответил на вопрос о диалоге Трампа с Россией по Украине
Генсек НАТО ответил на вопрос о диалоге Трампа с Россией по Украине - РИА Новости, 12.06.2025
Генсек НАТО ответил на вопрос о диалоге Трампа с Россией по Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что считает важным начало прямого диалога с РФ по Украине, который предпринял... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:40:00+03:00
2025-06-12T13:40:00+03:00
2025-06-12T16:10:00+03:00
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РИМ, 12 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что считает важным начало прямого диалога с РФ по Украине, который предпринял президент США Дональд Трамп."Очевидно, что очень важно то, что сделал президент Трамп. Он изменил статус-кво, начав прямые переговоры с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным. Я одобряю его за это, потому что считаю это важным. И теперь начинается пошаговый подход", - заявил он в Риме, прибыв на встречу глав МИД расширенного "Веймарского формата".Также Рютте упомянул переговоры в Стамбуле, назвав помощника президента РФ и главу делегации Владимира Мединского "историком". По мнению генсека НАТО, Россия в диалоге по Украине "пытается начать с истории тысячелетней давности"."Я думаю, что это не помогает. По крайней мере, шаг за шагом мы пытаемся добиться прогресса", - сказал Рютте.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, НАТО, Марк Рютте, Дональд Трамп, Владимир Мединский, США
Генсек НАТО ответил на вопрос о диалоге Трампа с Россией по Украине
Рютте назвал важным начало прямого диалога по Украине между США и Россией