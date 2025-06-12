https://ria.ru/20250612/rudnik-2022503830.html

В Якутии возбудили дело после обрушения породы на руднике

В Якутии возбудили дело после обрушения породы на руднике - РИА Новости, 12.06.2025

В Якутии возбудили дело после обрушения породы на руднике

Уголовное дело о нарушении требований промбезопасности возбуждено по факту обрушения горной породы и гибели человека на руднике в Якутии, сообщает СК по... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T15:34:00+03:00

2025-06-12T15:34:00+03:00

2025-06-12T15:36:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промбезопасности возбуждено по факту обрушения горной породы и гибели человека на руднике в Якутии, сообщает СК по региону. "Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 стати 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Следствием установлено, что в четверг на руднике "Сарылах" Оймяконского района на горизонте с отметкой 286 метров произошло обрушение горной породы. В ходе разбора завалов обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Другой мужчина извлечен из-под завалов и госпитализирован в медицинское учреждение. Как уточняет ведомство, по уголовному делу изучается техническая и иная документация, назначены необходимые экспертные исследования, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. АО "Сарылах-Сурьма" входит в группу компаний "ГеоПроМайнинг" и является единственным в России предприятием, специализирующимся на добыче и переработке золотосурьмяной руды. По данным официального сайта компании, на Сарылахской обогатительной фабрике руды обогащаются до концентрата сурьмянистого с содержанием металлической сурьмы 60%. Рудник "Сарылах" находится в 65 километрах от административного центра Оймяконского района поселка Усть-Нера. Разработка месторождения сурьмы здесь началась в 1972 году. В 1975 году был построен Сарылахский ГОК. На месторождении также обнаружены серебро, золото, и другие минералы.

https://ria.ru/20250605/rudnik-2020992278.html

https://ria.ru/20250415/obval-2011336679.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия)