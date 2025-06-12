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Кадыров назвал Чечню надежной опорой России - РИА Новости, 12.06.2025
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17:38 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/rossiya-2022526162.html
Кадыров назвал Чечню надежной опорой России
Кадыров назвал Чечню надежной опорой России - РИА Новости, 12.06.2025
Кадыров назвал Чечню надежной опорой России
Чечня стала первым регионом в мире, окончательно победившим международный терроризм, заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем поздравлении с Днем России. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T17:38:00+03:00
2025-06-12T17:38:00+03:00
россия
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 12 июн - РИА Новости. Чечня стала первым регионом в мире, окончательно победившим международный терроризм, заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем поздравлении с Днем России. "Мне приятно отметить, что сегодня Чеченская Республика является надежной опорой Российского государства. Мы гордимся тем, что стали первым регионом в мире, окончательно победившим международный терроризм и внесшим колоссальный вклад в сохранение единства нашей Родины", – написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он отметил, что сегодня в России успешно решаются задачи специальной военной операции. В условиях "беспрецедентного давления и противостояния объединенным внешним силам" страна демонстрирует свою мощь, решимость и выдающееся военное, политическое и моральное превосходство, заявил Кадыров. "Россия черпала силу в сплоченности и единстве своего народа. Именно это позволило нам выстоять и продолжать уверенное движение вперед. Сегодня мы вместе строим сильную, справедливую и процветающую страну под руководством президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Его решимость, ответственность и верность интересам Отечества стали основой национального курса, получившего широкую поддержку в обществе", – добавил глава Чечни.
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россия, рамзан кадыров
Россия, Рамзан Кадыров
Кадыров назвал Чечню надежной опорой России

Кадыров назвал Чечню первым регионом в мире, окончательно победившим терроризм

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 12 июн - РИА Новости. Чечня стала первым регионом в мире, окончательно победившим международный терроризм, заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем поздравлении с Днем России.
«
"Мне приятно отметить, что сегодня Чеченская Республика является надежной опорой Российского государства. Мы гордимся тем, что стали первым регионом в мире, окончательно победившим международный терроризм и внесшим колоссальный вклад в сохранение единства нашей Родины", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сегодня в России успешно решаются задачи специальной военной операции. В условиях "беспрецедентного давления и противостояния объединенным внешним силам" страна демонстрирует свою мощь, решимость и выдающееся военное, политическое и моральное превосходство, заявил Кадыров.
"Россия черпала силу в сплоченности и единстве своего народа. Именно это позволило нам выстоять и продолжать уверенное движение вперед. Сегодня мы вместе строим сильную, справедливую и процветающую страну под руководством президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Его решимость, ответственность и верность интересам Отечества стали основой национального курса, получившего широкую поддержку в обществе", – добавил глава Чечни.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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