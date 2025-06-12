https://ria.ru/20250612/rossiya-2022526162.html

Кадыров назвал Чечню надежной опорой России

Кадыров назвал Чечню надежной опорой России - РИА Новости, 12.06.2025

Кадыров назвал Чечню надежной опорой России

Чечня стала первым регионом в мире, окончательно победившим международный терроризм, заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем поздравлении с Днем России. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T17:38:00+03:00

2025-06-12T17:38:00+03:00

2025-06-12T17:38:00+03:00

россия

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 12 июн - РИА Новости. Чечня стала первым регионом в мире, окончательно победившим международный терроризм, заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем поздравлении с Днем России. "Мне приятно отметить, что сегодня Чеченская Республика является надежной опорой Российского государства. Мы гордимся тем, что стали первым регионом в мире, окончательно победившим международный терроризм и внесшим колоссальный вклад в сохранение единства нашей Родины", – написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он отметил, что сегодня в России успешно решаются задачи специальной военной операции. В условиях "беспрецедентного давления и противостояния объединенным внешним силам" страна демонстрирует свою мощь, решимость и выдающееся военное, политическое и моральное превосходство, заявил Кадыров. "Россия черпала силу в сплоченности и единстве своего народа. Именно это позволило нам выстоять и продолжать уверенное движение вперед. Сегодня мы вместе строим сильную, справедливую и процветающую страну под руководством президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Его решимость, ответственность и верность интересам Отечества стали основой национального курса, получившего широкую поддержку в обществе", – добавил глава Чечни.

https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, рамзан кадыров