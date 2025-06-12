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Российский народ всегда был вдохновлен интересами страны, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2025
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13:53 12.06.2025 (обновлено: 13:56 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/rossiya-2022487057.html
Российский народ всегда был вдохновлен интересами страны, заявил Путин
Российский народ всегда был вдохновлен интересами страны, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2025
Российский народ всегда был вдохновлен интересами страны, заявил Путин
Весь многонациональный народ России всегда был вдохновлен общими интересами страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:53:00+03:00
2025-06-12T13:56:00+03:00
россия
владимир путин
общество
день россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Весь многонациональный народ России всегда был вдохновлен общими интересами страны, заявил президент РФ Владимир Путин. В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности. "Укрепляли науку, образование, обороноспособность, создали ядерный щит. Всё это говорит о том, что весь наш народ, многонациональный народ России, он всегда был вдохновлен общими интересами, интересами страны", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html
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россия, владимир путин, общество, день россии
Россия, Владимир Путин, Общество, День России
Российский народ всегда был вдохновлен интересами страны, заявил Путин

Путин: многонациональный народ РФ всегда был вдохновлен общими интересами страны

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей "Герой Труда" в Кремле. 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей Герой Труда в Кремле. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей "Герой Труда" в Кремле. 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Весь многонациональный народ России всегда был вдохновлен общими интересами страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.
"Укрепляли науку, образование, обороноспособность, создали ядерный щит. Всё это говорит о том, что весь наш народ, многонациональный народ России, он всегда был вдохновлен общими интересами, интересами страны", - сказал Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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