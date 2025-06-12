https://ria.ru/20250612/rossiya-2022485279.html
Россия складывалась как многонациональное государство, заявил Путин
Россия складывалась как многонациональное государство, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2025
Россия складывалась как многонациональное государство, заявил Путин
Объекты материальной культуры свидетельствуют, что Россия складывалась как многонациональное государство, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:41:00+03:00
2025-06-12T13:41:00+03:00
2025-06-12T14:03:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Объекты материальной культуры свидетельствуют, что Россия складывалась как многонациональное государство, заявил президент России Владимир Путин. В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности. "Объекты материальной культуры точно и достоверно говорят нам о том, что Россия изначально, с первых своих шагов, складывалась как многонациональное государство", - сказал глава государства в конце церемонии.
https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, новости культуры
Культура, Россия, Владимир Путин, Новости культуры
Россия складывалась как многонациональное государство, заявил Путин
Путин: объекты культуры говорят о многонациональности российского государства