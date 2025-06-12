https://ria.ru/20250612/rossiya-2022485279.html

Россия складывалась как многонациональное государство, заявил Путин

Россия складывалась как многонациональное государство, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2025

Россия складывалась как многонациональное государство, заявил Путин

Объекты материальной культуры свидетельствуют, что Россия складывалась как многонациональное государство, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T13:41:00+03:00

2025-06-12T13:41:00+03:00

2025-06-12T14:03:00+03:00

культура

россия

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Объекты материальной культуры свидетельствуют, что Россия складывалась как многонациональное государство, заявил президент России Владимир Путин. В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности. "Объекты материальной культуры точно и достоверно говорят нам о том, что Россия изначально, с первых своих шагов, складывалась как многонациональное государство", - сказал глава государства в конце церемонии.

https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, новости культуры