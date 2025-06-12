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Путин отметил преданность россиян Родине - РИА Новости, 12.06.2025
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12:42 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/rossiya-2022469499.html
Путин отметил преданность россиян Родине
Путин отметил преданность россиян Родине - РИА Новости, 12.06.2025
Путин отметил преданность россиян Родине
Преданность россиян Родине укрепляет силу, независимость и суверенитет страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:42:00+03:00
2025-06-12T12:42:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Преданность россиян Родине укрепляет силу, независимость и суверенитет страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Такая цельность восприятия России - наше общее, важнейшее достижение, а заботливое сыновье отношение, искренняя преданность Родине укрепляет ее силу, независимость и суверенитет", - сказал Путин в ходе церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ. В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Путин: преданность россиян Родине укрепляет силу, независимость и суверенитет страны
Путин: преданность россиян Родине укрепляет силу, независимость и суверенитет страны.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин отметил преданность россиян Родине

Путин: преданность россиян Родине укрепляет силу, независимость и суверенитет

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Преданность россиян Родине укрепляет силу, независимость и суверенитет страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Такая цельность восприятия России - наше общее, важнейшее достижение, а заботливое сыновье отношение, искренняя преданность Родине укрепляет ее силу, независимость и суверенитет", - сказал Путин в ходе церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ.
В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.
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