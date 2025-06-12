https://ria.ru/20250612/rossiya-2022469499.html
Путин отметил преданность россиян Родине
Путин отметил преданность россиян Родине - РИА Новости, 12.06.2025
Путин отметил преданность россиян Родине
Преданность россиян Родине укрепляет силу, независимость и суверенитет страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:42:00+03:00
2025-06-12T12:42:00+03:00
2025-06-12T12:42:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Преданность россиян Родине укрепляет силу, независимость и суверенитет страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Такая цельность восприятия России - наше общее, важнейшее достижение, а заботливое сыновье отношение, искренняя преданность Родине укрепляет ее силу, независимость и суверенитет", - сказал Путин в ходе церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ. В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.
https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022469060_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fe79c6a8261b5b56b470d5fb59401394.jpg
Путин: преданность россиян Родине укрепляет силу, независимость и суверенитет страны
Путин: преданность россиян Родине укрепляет силу, независимость и суверенитет страны.
2025-06-12T12:42
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PT1M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин отметил преданность россиян Родине
Путин: преданность россиян Родине укрепляет силу, независимость и суверенитет