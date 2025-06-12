https://ria.ru/20250612/rossiya-2022469499.html

Путин отметил преданность россиян Родине

Путин отметил преданность россиян Родине - РИА Новости, 12.06.2025

Путин отметил преданность россиян Родине

Преданность россиян Родине укрепляет силу, независимость и суверенитет страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T12:42:00+03:00

2025-06-12T12:42:00+03:00

2025-06-12T12:42:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Преданность россиян Родине укрепляет силу, независимость и суверенитет страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Такая цельность восприятия России - наше общее, важнейшее достижение, а заботливое сыновье отношение, искренняя преданность Родине укрепляет ее силу, независимость и суверенитет", - сказал Путин в ходе церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ. В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.

https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html

россия

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Путин: преданность россиян Родине укрепляет силу, независимость и суверенитет страны Путин: преданность россиян Родине укрепляет силу, независимость и суверенитет страны. 2025-06-12T12:42 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, общество