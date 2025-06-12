https://ria.ru/20250612/rossiya-2022467734.html

Россия наращивает индустриальную и научную мощь, заявил Путин

Россия наращивает индустриальную и научную мощь, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2025

Россия наращивает индустриальную и научную мощь, заявил Путин

Россия наращивает индустриальную и научную мощь, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T12:36:00+03:00

2025-06-12T12:36:00+03:00

2025-06-12T12:57:00+03:00

россия

владимир путин

экономика

день россии

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия наращивает индустриальную и научную мощь, заявил президент РФ Владимир Путин.В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности."Мы думаем о будущем, уверенно ставя перед собой масштабные цели развития. Идем вперед и шаг за шагом достигаем новых высот. Наращиваем индустриальную, технологическую и научную мощь России", - сказал Путин на церемонии награждения.

https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, экономика, день россии