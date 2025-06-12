https://ria.ru/20250612/rossiya-2022467734.html
Россия наращивает индустриальную и научную мощь, заявил Путин
Россия наращивает индустриальную и научную мощь, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2025
Россия наращивает индустриальную и научную мощь, заявил Путин
Россия наращивает индустриальную и научную мощь, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:36:00+03:00
2025-06-12T12:36:00+03:00
2025-06-12T12:57:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
день россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия наращивает индустриальную и научную мощь, заявил президент РФ Владимир Путин.В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности."Мы думаем о будущем, уверенно ставя перед собой масштабные цели развития. Идем вперед и шаг за шагом достигаем новых высот. Наращиваем индустриальную, технологическую и научную мощь России", - сказал Путин на церемонии награждения.
https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика, день россии
Россия, Владимир Путин, Экономика, День России
Россия наращивает индустриальную и научную мощь, заявил Путин
Путин заявил о наращивании РФ индустриальной, технологической и научной мощи