https://ria.ru/20250612/rossiya-2022440960.html

В Великом Новгороде более тысячи человек исполнили гимн России

В Великом Новгороде более тысячи человек исполнили гимн России - РИА Новости, 12.06.2025

В Великом Новгороде более тысячи человек исполнили гимн России

Более 1 тысячи человек исполнили гимн РФ в 06.00 в День России в Великом Новгороде на Рюриковом городище, в акции приняли участие хоровые коллективы из семи... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T10:15:00+03:00

2025-06-12T10:15:00+03:00

2025-06-12T10:15:00+03:00

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

александра дронова

президентский фонд культурных инициатив

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Более 1 тысячи человек исполнили гимн РФ в 06.00 в День России в Великом Новгороде на Рюриковом городище, в акции приняли участие хоровые коллективы из семи регионов страны, передаёт корреспондент РИА Новости. На Рюриковом городище прозвучал государственный гимн Российской Федерации и хор "Славься" М.И. Глинки в сопровождении оркестра. Хоровая акция "Рассвет России" проводится ранним утром на месте, с которого началось русское государство. В средневековье на Рюриковом городище располагалась резиденция русских князей, а сегодня установлен самый высокий флагшток с государственным флагом в Северо-Западном федеральном округе. "Здесь жили правители огромной страны. Они объединяли народы ради великих целей и ценностей. И сейчас мы собрали творческие силы, чтобы продемонстрировать наше единение. Рассвет России встречают представители хоровых коллективов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской, Запорожской, Московской областей, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга и более тысячи жителей Новгородской области", - сообщил ведущий на открытии. Прямая трансляция выступления шла в соцсетях. Гимн исполняли также члены правительства региона, врио губернатора Александр Дронов, участники СВО, новгородцы пришли вместе с детьми. Как ранее сообщал минкульт региона, в течение дня гостевые хоры выступят со своими программами на открытой площадке в Новгородском кремле. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Инициатор акции - АНО "Новгородское хоровое братство", генеральный партнер - Новгородское областное театрально-концертное агентство.

https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html

https://ria.ru/20250612/rossiya-2021979984.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, александра дронова, президентский фонд культурных инициатив