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В Великом Новгороде более тысячи человек исполнили гимн России - РИА Новости, 12.06.2025
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10:15 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/rossiya-2022440960.html
В Великом Новгороде более тысячи человек исполнили гимн России
В Великом Новгороде более тысячи человек исполнили гимн России - РИА Новости, 12.06.2025
В Великом Новгороде более тысячи человек исполнили гимн России
Более 1 тысячи человек исполнили гимн РФ в 06.00 в День России в Великом Новгороде на Рюриковом городище, в акции приняли участие хоровые коллективы из семи... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T10:15:00+03:00
2025-06-12T10:15:00+03:00
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
александра дронова
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Более 1 тысячи человек исполнили гимн РФ в 06.00 в День России в Великом Новгороде на Рюриковом городище, в акции приняли участие хоровые коллективы из семи регионов страны, передаёт корреспондент РИА Новости. На Рюриковом городище прозвучал государственный гимн Российской Федерации и хор "Славься" М.И. Глинки в сопровождении оркестра. Хоровая акция "Рассвет России" проводится ранним утром на месте, с которого началось русское государство. В средневековье на Рюриковом городище располагалась резиденция русских князей, а сегодня установлен самый высокий флагшток с государственным флагом в Северо-Западном федеральном округе. "Здесь жили правители огромной страны. Они объединяли народы ради великих целей и ценностей. И сейчас мы собрали творческие силы, чтобы продемонстрировать наше единение. Рассвет России встречают представители хоровых коллективов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской, Запорожской, Московской областей, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга и более тысячи жителей Новгородской области", - сообщил ведущий на открытии. Прямая трансляция выступления шла в соцсетях. Гимн исполняли также члены правительства региона, врио губернатора Александр Дронов, участники СВО, новгородцы пришли вместе с детьми. Как ранее сообщал минкульт региона, в течение дня гостевые хоры выступят со своими программами на открытой площадке в Новгородском кремле. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Инициатор акции - АНО "Новгородское хоровое братство", генеральный партнер - Новгородское областное театрально-концертное агентство.
https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html
https://ria.ru/20250612/rossiya-2021979984.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, александра дронова, президентский фонд культурных инициатив
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Александра Дронова, Президентский фонд культурных инициатив
В Великом Новгороде более тысячи человек исполнили гимн России

Более тысячи человек исполнили гимн РФ на Рюриковом городище в Великом Новгороде

© Фото : Хоровая акция "Рассвет России"Хоровая акция "Рассвет России"
Хоровая акция Рассвет России - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Фото : Хоровая акция "Рассвет России"
Хоровая акция "Рассвет России"
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Более 1 тысячи человек исполнили гимн РФ в 06.00 в День России в Великом Новгороде на Рюриковом городище, в акции приняли участие хоровые коллективы из семи регионов страны, передаёт корреспондент РИА Новости.
На Рюриковом городище прозвучал государственный гимн Российской Федерации и хор "Славься" М.И. Глинки в сопровождении оркестра. Хоровая акция "Рассвет России" проводится ранним утром на месте, с которого началось русское государство. В средневековье на Рюриковом городище располагалась резиденция русских князей, а сегодня установлен самый высокий флагшток с государственным флагом в Северо-Западном федеральном округе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
День и вечность России
Вчера, 08:00
"Здесь жили правители огромной страны. Они объединяли народы ради великих целей и ценностей. И сейчас мы собрали творческие силы, чтобы продемонстрировать наше единение. Рассвет России встречают представители хоровых коллективов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской, Запорожской, Московской областей, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга и более тысячи жителей Новгородской области", - сообщил ведущий на открытии.
Прямая трансляция выступления шла в соцсетях. Гимн исполняли также члены правительства региона, врио губернатора Александр Дронов, участники СВО, новгородцы пришли вместе с детьми.
Как ранее сообщал минкульт региона, в течение дня гостевые хоры выступят со своими программами на открытой площадке в Новгородском кремле.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Инициатор акции - АНО "Новгородское хоровое братство", генеральный партнер - Новгородское областное театрально-концертное агентство.
Люди с флагами России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
День России
Вчера, 01:27
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАлександра ДроноваПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
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