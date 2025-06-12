В Великом Новгороде более тысячи человек исполнили гимн России
Более тысячи человек исполнили гимн РФ на Рюриковом городище в Великом Новгороде
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Более 1 тысячи человек исполнили гимн РФ в 06.00 в День России в Великом Новгороде на Рюриковом городище, в акции приняли участие хоровые коллективы из семи регионов страны, передаёт корреспондент РИА Новости.
На Рюриковом городище прозвучал государственный гимн Российской Федерации и хор "Славься" М.И. Глинки в сопровождении оркестра. Хоровая акция "Рассвет России" проводится ранним утром на месте, с которого началось русское государство. В средневековье на Рюриковом городище располагалась резиденция русских князей, а сегодня установлен самый высокий флагшток с государственным флагом в Северо-Западном федеральном округе.
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"Здесь жили правители огромной страны. Они объединяли народы ради великих целей и ценностей. И сейчас мы собрали творческие силы, чтобы продемонстрировать наше единение. Рассвет России встречают представители хоровых коллективов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской, Запорожской, Московской областей, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга и более тысячи жителей Новгородской области", - сообщил ведущий на открытии.
Прямая трансляция выступления шла в соцсетях. Гимн исполняли также члены правительства региона, врио губернатора Александр Дронов, участники СВО, новгородцы пришли вместе с детьми.
Как ранее сообщал минкульт региона, в течение дня гостевые хоры выступят со своими программами на открытой площадке в Новгородском кремле.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Инициатор акции - АНО "Новгородское хоровое братство", генеральный партнер - Новгородское областное театрально-концертное агентство.
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