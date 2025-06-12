https://ria.ru/20250612/rossiya-2021979984.html

День России

День России - РИА Новости, 12.06.2025

День России

Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T01:27:00+03:00

2025-06-12T01:27:00+03:00

2025-06-12T01:27:00+03:00

общество

россия

рсфср

справки

борис ельцин

праздники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813067297_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f5ff3b549efd3fa98ca2f5e5ee392218.jpg

Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР. Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия) и Конституции РФ. 12 июня 1991 года состоялись первые в истории страны всенародные прямые открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин.В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем. В июне 1992 года этот день был назван праздничным. Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России. Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни (статья 112). День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами. В 2003 году главные торжества, посвященные Дню России, впервые прошли на Красной площади столицы.Доброй традицией в честь главного государственного праздника стала всероссийская акция "Российский триколор", в ходе которой россиянам вручаются ленточек цветов национального флага.Участники другой акции, "Окна России", украшают стекла зданий рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными стране и малой родине.Каждый год организаторы запускают разные флешмобы: например, к празднованию Дня России школьники снимают тематические видеоролики, рассказывают в них об интересных местах страны или читают стихи.В 2024 году в День России, по всей стране прошли мероприятия в рамках акции "Горжусь Россией!". Более 1,5 миллиона граждан, включая более 200 тысяч добровольцев, объединились вокруг идеи любви и уважения к Родине, гордости за ее историю и достижения. Пользователи соцсетей запустили флешмоб и выложили истории настоящих Героев своей семьи – людей, о которых мало знает общество, но которые делают большое дело для развития и процветания России, под хештегом #ГероиРоссии.В соцсетях также прошел марафон добрых и важных дел – пользователи выложили мини-отчеты о важных делах с хештегом #ДелаюРоссиюЛучше.В День России в Большом Кремлевском дворце проходит торжественная церемония вручения золотых медалей "Герой Труда Российской Федерации" и Государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

рсфср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, рсфср, справки, борис ельцин, праздники