День России
Люди с флагами России в Москве. Архивное фото
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Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня.
Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.
Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия) и Конституции РФ.
12 июня 1991 года состоялись первые в истории страны всенародные прямые открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин.
В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем. В июне 1992 года этот день был назван праздничным.
Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России.
Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни (статья 112).
День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.
В 2003 году главные торжества, посвященные Дню России, впервые прошли на Красной площади столицы.
Доброй традицией в честь главного государственного праздника стала всероссийская акция "Российский триколор", в ходе которой россиянам вручаются ленточек цветов национального флага.
Участники другой акции, "Окна России", украшают стекла зданий рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными стране и малой родине.
Каждый год организаторы запускают разные флешмобы: например, к празднованию Дня России школьники снимают тематические видеоролики, рассказывают в них об интересных местах страны или читают стихи.
В 2024 году в День России, по всей стране прошли мероприятия в рамках акции "Горжусь Россией!". Более 1,5 миллиона граждан, включая более 200 тысяч добровольцев, объединились вокруг идеи любви и уважения к Родине, гордости за ее историю и достижения. Пользователи соцсетей запустили флешмоб и выложили истории настоящих Героев своей семьи – людей, о которых мало знает общество, но которые делают большое дело для развития и процветания России, под хештегом #ГероиРоссии.
В соцсетях также прошел марафон добрых и важных дел – пользователи выложили мини-отчеты о важных делах с хештегом #ДелаюРоссиюЛучше.
В День России в Большом Кремлевском дворце проходит торжественная церемония вручения золотых медалей "Герой Труда Российской Федерации" и Государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников