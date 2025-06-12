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День России - РИА Новости, 12.06.2025
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01:27 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/rossiya-2021979984.html
День России
День России - РИА Новости, 12.06.2025
День России
Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T01:27:00+03:00
2025-06-12T01:27:00+03:00
общество
россия
рсфср
справки
борис ельцин
праздники
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Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР. Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия) и Конституции РФ. 12 июня 1991 года состоялись первые в истории страны всенародные прямые открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин.В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем. В июне 1992 года этот день был назван праздничным. Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России. Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни (статья 112). День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами. В 2003 году главные торжества, посвященные Дню России, впервые прошли на Красной площади столицы.Доброй традицией в честь главного государственного праздника стала всероссийская акция "Российский триколор", в ходе которой россиянам вручаются ленточек цветов национального флага.Участники другой акции, "Окна России", украшают стекла зданий рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными стране и малой родине.Каждый год организаторы запускают разные флешмобы: например, к празднованию Дня России школьники снимают тематические видеоролики, рассказывают в них об интересных местах страны или читают стихи.В 2024 году в День России, по всей стране прошли мероприятия в рамках акции "Горжусь Россией!". Более 1,5 миллиона граждан, включая более 200 тысяч добровольцев, объединились вокруг идеи любви и уважения к Родине, гордости за ее историю и достижения. Пользователи соцсетей запустили флешмоб и выложили истории настоящих Героев своей семьи – людей, о которых мало знает общество, но которые делают большое дело для развития и процветания России, под хештегом #ГероиРоссии.В соцсетях также прошел марафон добрых и важных дел – пользователи выложили мини-отчеты о важных делах с хештегом #ДелаюРоссиюЛучше.В День России в Большом Кремлевском дворце проходит торжественная церемония вручения золотых медалей "Герой Труда Российской Федерации" и Государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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4.7
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7 495 645-6601
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общество, россия, рсфср, справки, борис ельцин, праздники
Общество, Россия, РСФСР, Справки, Борис Ельцин, Праздники

День России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди с флагами России в Москве
Люди с флагами России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Люди с флагами России в Москве. Архивное фото
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Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня.
В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.
Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия) и Конституции РФ.
12 июня 1991 года состоялись первые в истории страны всенародные прямые открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин.
В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем. В июне 1992 года этот день был назван праздничным.
Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России.
Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни (статья 112).
День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.
В 2003 году главные торжества, посвященные Дню России, впервые прошли на Красной площади столицы.
Доброй традицией в честь главного государственного праздника стала всероссийская акция "Российский триколор", в ходе которой россиянам вручаются ленточек цветов национального флага.
Участники другой акции, "Окна России", украшают стекла зданий рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными стране и малой родине.
Каждый год организаторы запускают разные флешмобы: например, к празднованию Дня России школьники снимают тематические видеоролики, рассказывают в них об интересных местах страны или читают стихи.
В 2024 году в День России, по всей стране прошли мероприятия в рамках акции "Горжусь Россией!". Более 1,5 миллиона граждан, включая более 200 тысяч добровольцев, объединились вокруг идеи любви и уважения к Родине, гордости за ее историю и достижения. Пользователи соцсетей запустили флешмоб и выложили истории настоящих Героев своей семьи – людей, о которых мало знает общество, но которые делают большое дело для развития и процветания России, под хештегом #ГероиРоссии.
В соцсетях также прошел марафон добрых и важных дел – пользователи выложили мини-отчеты о важных делах с хештегом #ДелаюРоссиюЛучше.
В День России в Большом Кремлевском дворце проходит торжественная церемония вручения золотых медалей "Герой Труда Российской Федерации" и Государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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