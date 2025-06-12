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Роснедра начали готовить запасы лития к разработке - РИА Новости, 12.06.2025
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15:20 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/rosnedra--2022500734.html
Роснедра начали готовить запасы лития к разработке
Роснедра начали готовить запасы лития к разработке - РИА Новости, 12.06.2025
Роснедра начали готовить запасы лития к разработке
Прогнозы роста потребления лития настолько агрессивны, что после 2040 года его уже может не хватать, поэтому Роснедра постепенно начинают готовить литиевые... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:20:00+03:00
2025-06-12T15:20:00+03:00
россия
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
экономика
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Прогнозы роста потребления лития настолько агрессивны, что после 2040 года его уже может не хватать, поэтому Роснедра постепенно начинают готовить литиевые объекты для разработки, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов. Если запасов редкоземельных металлов достаточно, то по ряду редких металлов нужна геологоразведка, объяснил он. "В целом ситуация там очень дифференцирования. Есть, например, тантал и ниобий, которыми мы обеспечены. С другой стороны, лития вот у нас вроде бы много, но прогнозы потребления настолько агрессивны, что за горизонтом 2040 года его уже может начинать не хватать. Поэтому мы постепенно в этом направлении начинаем готовить объекты", - сказал Казанов. Помимо этого, по словам главы Роснедр, России скоро понадобятся олово, полиметаллы, железные руды, важные для экономики арктических регионов, а также углеводородное сырье. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250428/rossija-2013827143.html
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россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), экономика
Россия, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Экономика
Роснедра начали готовить запасы лития к разработке

Роснедра готовят запасы лития к разработке ввиду агрессивных прогнозов спроса

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛитье металла в цехе литейного завода
Литье металла в цехе литейного завода - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Литье металла в цехе литейного завода. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Прогнозы роста потребления лития настолько агрессивны, что после 2040 года его уже может не хватать, поэтому Роснедра постепенно начинают готовить литиевые объекты для разработки, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов.
Если запасов редкоземельных металлов достаточно, то по ряду редких металлов нужна геологоразведка, объяснил он.
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"В целом ситуация там очень дифференцирования. Есть, например, тантал и ниобий, которыми мы обеспечены. С другой стороны, лития вот у нас вроде бы много, но прогнозы потребления настолько агрессивны, что за горизонтом 2040 года его уже может начинать не хватать. Поэтому мы постепенно в этом направлении начинаем готовить объекты", - сказал Казанов.
Помимо этого, по словам главы Роснедр, России скоро понадобятся олово, полиметаллы, железные руды, важные для экономики арктических регионов, а также углеводородное сырье.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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