https://ria.ru/20250612/rkn-2022559213.html

РКН связал сбой онлайн-сервисов с проблемами на иностранной инфраструктуре

РКН связал сбой онлайн-сервисов с проблемами на иностранной инфраструктуре - РИА Новости, 12.06.2025

РКН связал сбой онлайн-сервисов с проблемами на иностранной инфраструктуре

Роскомнадзор заявил РИА Новости, что сбой в работе зарубежных сервисов связан со сбоем на иностранной инфраструктуре. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T23:02:00+03:00

2025-06-12T23:02:00+03:00

2025-06-12T23:02:00+03:00

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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spotify

в мире

технический сбой

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что сбой в работе зарубежных сервисов связан со сбоем на иностранной инфраструктуре. "По предварительным данным, проблема связана со сбоем на зарубежной инфраструктуре сервисов", - сообщили в ведомстве, комментируя массовый сбой. Ранее, в четверг вечером, пользователи онлайн-сервисов, включая Spotify, Google и Snapchat жаловались на работу приложений, следует из данных по отслеживанию сбой Downdetector.

https://ria.ru/20250611/ne-rabotaet-internet--2022363787.html

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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, spotify, в мире, технический сбой