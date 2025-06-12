https://ria.ru/20250612/rkn-2022559213.html
РКН связал сбой онлайн-сервисов с проблемами на иностранной инфраструктуре
РКН связал сбой онлайн-сервисов с проблемами на иностранной инфраструктуре - РИА Новости, 12.06.2025
РКН связал сбой онлайн-сервисов с проблемами на иностранной инфраструктуре
Роскомнадзор заявил РИА Новости, что сбой в работе зарубежных сервисов связан со сбоем на иностранной инфраструктуре. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T23:02:00+03:00
2025-06-12T23:02:00+03:00
2025-06-12T23:02:00+03:00
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
google
spotify
в мире
технический сбой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:52:2001:1177_1920x0_80_0_0_c90a19d0a74564353525300e3a3a4e26.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что сбой в работе зарубежных сервисов связан со сбоем на иностранной инфраструктуре. "По предварительным данным, проблема связана со сбоем на зарубежной инфраструктуре сервисов", - сообщили в ведомстве, комментируя массовый сбой. Ранее, в четверг вечером, пользователи онлайн-сервисов, включая Spotify, Google и Snapchat жаловались на работу приложений, следует из данных по отслеживанию сбой Downdetector.
https://ria.ru/20250611/ne-rabotaet-internet--2022363787.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:0:1767:1325_1920x0_80_0_0_735883d2747013336153d9ca9213698c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, spotify, в мире, технический сбой
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Google, Spotify, В мире, технический сбой
РКН связал сбой онлайн-сервисов с проблемами на иностранной инфраструктуре
РКН связал сбой зарубежных сервисов с проблемами на иностранной инфраструктуре