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"Авиация доминирует": в США резко высказались об Украине - РИА Новости, 12.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 12.06.2025 (обновлено: 07:06 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/rezhim-2022422292.html
"Авиация доминирует": в США резко высказались об Украине
"Авиация доминирует": в США резко высказались об Украине - РИА Новости, 12.06.2025
"Авиация доминирует": в США резко высказались об Украине
Экономическое и военное поражение Киева свидетельствует о начале падения киевского режима, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T07:05:00+03:00
2025-06-12T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
москва
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Экономическое и военное поражение Киева свидетельствует о начале падения киевского режима, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen."Военный коллапс уже произошел. Кроме того, Украина экономически недееспособна, киевский режим не может выплатить компенсации семьям погибших, денег не осталось. Не осталось боеприпасов, не осталось ПВО, российская авиация доминирует на поле боя", — сказал он.При этом, продолжил Риттер, все это приводит к краху морального духа в постсоветской республике и отсутствию возможности добиться хоть какого-либо успеха в противостоянии с Москвой. Конфликт в итоге будет завершен на условиях России, и это уже неизбежно, констатировал Риттер.Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход признала, что по всей линии фронта ВСУ находятся в критическом положении и вынуждены отступать. Наиболее тяжелыми она назвала Сумское и Донецкое направления.
https://ria.ru/20250612/ukraina-2022421082.html
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в мире, киев, украина, москва, скотт риттер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Москва, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Авиация доминирует": в США резко высказались об Украине

Риттер: поражения Украины уже ведут к падению киевского режима

© РИА НовостиИстребитель МиГ-31, снаряженный ракетой "Кинжал"
Истребитель МиГ-31, снаряженный ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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Истребитель МиГ-31, снаряженный ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Экономическое и военное поражение Киева свидетельствует о начале падения киевского режима, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.
"Военный коллапс уже произошел. Кроме того, Украина экономически недееспособна, киевский режим не может выплатить компенсации семьям погибших, денег не осталось. Не осталось боеприпасов, не осталось ПВО, российская авиация доминирует на поле боя", — сказал он.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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При этом, продолжил Риттер, все это приводит к краху морального духа в постсоветской республике и отсутствию возможности добиться хоть какого-либо успеха в противостоянии с Москвой. Конфликт в итоге будет завершен на условиях России, и это уже неизбежно, констатировал Риттер.
Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход признала, что по всей линии фронта ВСУ находятся в критическом положении и вынуждены отступать. Наиболее тяжелыми она назвала Сумское и Донецкое направления.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаМоскваСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
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