https://ria.ru/20250612/rezhim-2022422292.html

"Авиация доминирует": в США резко высказались об Украине

"Авиация доминирует": в США резко высказались об Украине - РИА Новости, 12.06.2025

"Авиация доминирует": в США резко высказались об Украине

Экономическое и военное поражение Киева свидетельствует о начале падения киевского режима, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T07:05:00+03:00

2025-06-12T07:05:00+03:00

2025-06-12T07:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

москва

скотт риттер

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948164869_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8035473c1af82ef5921f9c38e32e7751.jpg

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Экономическое и военное поражение Киева свидетельствует о начале падения киевского режима, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen."Военный коллапс уже произошел. Кроме того, Украина экономически недееспособна, киевский режим не может выплатить компенсации семьям погибших, денег не осталось. Не осталось боеприпасов, не осталось ПВО, российская авиация доминирует на поле боя", — сказал он.При этом, продолжил Риттер, все это приводит к краху морального духа в постсоветской республике и отсутствию возможности добиться хоть какого-либо успеха в противостоянии с Москвой. Конфликт в итоге будет завершен на условиях России, и это уже неизбежно, констатировал Риттер.Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход признала, что по всей линии фронта ВСУ находятся в критическом положении и вынуждены отступать. Наиболее тяжелыми она назвала Сумское и Донецкое направления.

https://ria.ru/20250612/ukraina-2022421082.html

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html

киев

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, москва, скотт риттер, вооруженные силы украины