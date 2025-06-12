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"Авиация доминирует": в США резко высказались об Украине
"Авиация доминирует": в США резко высказались об Украине - РИА Новости, 12.06.2025
"Авиация доминирует": в США резко высказались об Украине
Экономическое и военное поражение Киева свидетельствует о начале падения киевского режима, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T07:05:00+03:00
2025-06-12T07:05:00+03:00
2025-06-12T07:06:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Экономическое и военное поражение Киева свидетельствует о начале падения киевского режима, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen."Военный коллапс уже произошел. Кроме того, Украина экономически недееспособна, киевский режим не может выплатить компенсации семьям погибших, денег не осталось. Не осталось боеприпасов, не осталось ПВО, российская авиация доминирует на поле боя", — сказал он.При этом, продолжил Риттер, все это приводит к краху морального духа в постсоветской республике и отсутствию возможности добиться хоть какого-либо успеха в противостоянии с Москвой. Конфликт в итоге будет завершен на условиях России, и это уже неизбежно, констатировал Риттер.Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход признала, что по всей линии фронта ВСУ находятся в критическом положении и вынуждены отступать. Наиболее тяжелыми она назвала Сумское и Донецкое направления.
https://ria.ru/20250612/ukraina-2022421082.html
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"Авиация доминирует": в США резко высказались об Украине
Риттер: поражения Украины уже ведут к падению киевского режима