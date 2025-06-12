Люди развивают свои компетенции, столкнувшись с вызовом, заявил Путин
Путин: многие люди развивают свои компетенции, столкнувшись с каким-либо вызовом
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с участниками программы "Время Героев"
Президент РФ Владимир Путин встретился с участниками программы "Время Героев"
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Многие люди, столкнувшись с каким-либо вызовом, не только проходят через испытания, но и развивают свои компетенции, считает президент России Владимир Путин.
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"Очень многие люди, не столкнувшись с каким-то вызовом, и не оценивают своего потенциала, а, столкнувшись, не только проходят через определенные испытания, но и, оказавшись на определенном уровне компетенций, развивают эти компетенции дальше", - сказал президент в ходе встречи с участниками программы "Время героев".
О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" Путин объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж".
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