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Люди развивают свои компетенции, столкнувшись с вызовом, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2025
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16:54 12.06.2025
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Люди развивают свои компетенции, столкнувшись с вызовом, заявил Путин
Люди развивают свои компетенции, столкнувшись с вызовом, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2025
Люди развивают свои компетенции, столкнувшись с вызовом, заявил Путин
Многие люди, столкнувшись с каким-либо вызовом, не только проходят через испытания, но и развивают свои компетенции, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T16:54:00+03:00
2025-06-12T16:54:00+03:00
россия
владимир путин
программа "время героев"
день россии
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Многие люди, столкнувшись с каким-либо вызовом, не только проходят через испытания, но и развивают свои компетенции, считает президент России Владимир Путин. "Очень многие люди, не столкнувшись с каким-то вызовом, и не оценивают своего потенциала, а, столкнувшись, не только проходят через определенные испытания, но и, оказавшись на определенном уровне компетенций, развивают эти компетенции дальше", - сказал президент в ходе встречи с участниками программы "Время героев". О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" Путин объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж".
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россия, владимир путин, программа "время героев", день россии, общество
Россия, Владимир Путин, Программа "Время героев", День России, Общество
Люди развивают свои компетенции, столкнувшись с вызовом, заявил Путин

Путин: многие люди развивают свои компетенции, столкнувшись с каким-либо вызовом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с участниками программы "Время Героев"
Президент РФ Владимир Путин встретился с участниками программы Время Героев - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин встретился с участниками программы "Время Героев"
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Многие люди, столкнувшись с каким-либо вызовом, не только проходят через испытания, но и развивают свои компетенции, считает президент России Владимир Путин.
«
"Очень многие люди, не столкнувшись с каким-то вызовом, и не оценивают своего потенциала, а, столкнувшись, не только проходят через определенные испытания, но и, оказавшись на определенном уровне компетенций, развивают эти компетенции дальше", - сказал президент в ходе встречи с участниками программы "Время героев".
О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" Путин объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж".
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РоссияВладимир ПутинПрограмма "Время героев"День РоссииОбщество
 
 
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