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Люди развивают свои компетенции, столкнувшись с вызовом, заявил Путин

Люди развивают свои компетенции, столкнувшись с вызовом, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2025

Люди развивают свои компетенции, столкнувшись с вызовом, заявил Путин

Многие люди, столкнувшись с каким-либо вызовом, не только проходят через испытания, но и развивают свои компетенции, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T16:54:00+03:00

2025-06-12T16:54:00+03:00

2025-06-12T16:54:00+03:00

россия

владимир путин

программа "время героев"

день россии

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Многие люди, столкнувшись с каким-либо вызовом, не только проходят через испытания, но и развивают свои компетенции, считает президент России Владимир Путин. "Очень многие люди, не столкнувшись с каким-то вызовом, и не оценивают своего потенциала, а, столкнувшись, не только проходят через определенные испытания, но и, оказавшись на определенном уровне компетенций, развивают эти компетенции дальше", - сказал президент в ходе встречи с участниками программы "Время героев". О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" Путин объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, программа "время героев", день россии, общество