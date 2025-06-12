https://ria.ru/20250612/pvo-2022543435.html

Силы ПВО уничтожили более 80 тысяч воздушных целей с начала СВО

Силы ПВО уничтожили более 80 тысяч воздушных целей с начала СВО - РИА Новости, 12.06.2025

Силы ПВО уничтожили более 80 тысяч воздушных целей с начала СВО

Силами ПВО с начала специальной военной операции уничтожено более 80 тысяч воздушных целей, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T20:10:00+03:00

2025-06-12T20:10:00+03:00

2025-06-12T20:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Силами ПВО с начала специальной военной операции уничтожено более 80 тысяч воздушных целей, сообщил президент России Владимир Путин."Силами ПВО с начала специальной военной операции уничтожено более 80 тысяч воздушных целей, из них 7,5 тысяч - это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства", - сказал Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.

https://ria.ru/20241219/putin-1990254958.html

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безопасность, россия, владимир путин