https://ria.ru/20250612/pvo-2022424341.html

Силы ПВО уничтожили более 50 украинских БПЛА над российскими регионами

Силы ПВО уничтожили более 50 украинских БПЛА над российскими регионами - РИА Новости, 12.06.2025

Силы ПВО уничтожили более 50 украинских БПЛА над российскими регионами

Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг сбили 52 украинских беспилотника над российскими регионами, большую часть из них - над Белгородской областью, РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T07:43:00+03:00

2025-06-12T07:43:00+03:00

2025-06-12T07:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

брянская область

республика крым

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг сбили 52 украинских беспилотника над российскими регионами, большую часть из них - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 21.00 мск 11 июня до 4.10 мск 12 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 41– над территорией Белгородской области, шесть – над территорией Брянской области, три – над Московским регионом и два – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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брянская область

республика крым

белгородская область

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Дарья Буймова

безопасность, россия, брянская область, республика крым, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)