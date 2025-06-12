https://ria.ru/20250612/pvo-2022424341.html
Силы ПВО уничтожили более 50 украинских БПЛА над российскими регионами
Силы ПВО уничтожили более 50 украинских БПЛА над российскими регионами - РИА Новости, 12.06.2025
Силы ПВО уничтожили более 50 украинских БПЛА над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг сбили 52 украинских беспилотника над российскими регионами, большую часть из них - над Белгородской областью, РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T07:43:00+03:00
2025-06-12T07:43:00+03:00
2025-06-12T07:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
республика крым
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг сбили 52 украинских беспилотника над российскими регионами, большую часть из них - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 21.00 мск 11 июня до 4.10 мск 12 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 41– над территорией Белгородской области, шесть – над территорией Брянской области, три – над Московским регионом и два – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, брянская область, республика крым, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область, Республика Крым, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили более 50 украинских БПЛА над российскими регионами
Силы ПВО уничтожили 52 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами