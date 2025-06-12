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Силы ПВО уничтожили более 50 украинских БПЛА над российскими регионами - РИА Новости, 12.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:43 12.06.2025 (обновлено: 07:46 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/pvo-2022424341.html
Силы ПВО уничтожили более 50 украинских БПЛА над российскими регионами
Силы ПВО уничтожили более 50 украинских БПЛА над российскими регионами - РИА Новости, 12.06.2025
Силы ПВО уничтожили более 50 украинских БПЛА над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг сбили 52 украинских беспилотника над российскими регионами, большую часть из них - над Белгородской областью, РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T07:43:00+03:00
2025-06-12T07:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
республика крым
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг сбили 52 украинских беспилотника над российскими регионами, большую часть из них - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 21.00 мск 11 июня до 4.10 мск 12 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 41– над территорией Белгородской области, шесть – над территорией Брянской области, три – над Московским регионом и два – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
брянская область
республика крым
белгородская область
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безопасность, россия, брянская область, республика крым, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область, Республика Крым, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили более 50 украинских БПЛА над российскими регионами

Силы ПВО уничтожили 52 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг сбили 52 украинских беспилотника над российскими регионами, большую часть из них - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 21.00 мск 11 июня до 4.10 мск 12 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 41– над территорией Белгородской области, шесть – над территорией Брянской области, три – над Московским регионом и два – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБрянская областьРеспублика КрымБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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