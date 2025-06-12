https://ria.ru/20250612/putin-2022557995.html

Путин поприветствовал гостей фестиваля "Кантата"

Путин поприветствовал гостей фестиваля "Кантата" - РИА Новости, 12.06.2025

Путин поприветствовал гостей фестиваля "Кантата"

Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов и гостей V Международного фестиваля классической музыки "Кантата", отметив, что событие служит... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T22:39:00+03:00

2025-06-12T22:39:00+03:00

2025-06-12T22:39:00+03:00

культура

россия

калининградская область

владимир путин

общество

музыка

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов и гостей V Международного фестиваля классической музыки "Кантата", отметив, что событие служит подлинным украшением культурной жизни Калининградской области, дарит гостям региона возможность прикоснуться к настоящему искусству, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на V Международном фестивале классической музыки "Кантата" и поздравляю с праздником: Днем России. Многие годы ваш фестиваль служит подлинным украшением культурной жизни Калининградской области, дарит жителям и многочисленным гостям региона возможность прикоснуться к настоящему искусству", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что организаторы форума реализуют востребованные благотворительные инициативы, направленные на сбережение архитектурных памятников уникального янтарного края. Также, по словам президента, в нынешнем году, объявленном в России Годом защитника Отечества, важное место в программе форума займут музыкальные произведения, посвященные героическим страницам истории страны, подвигам наших отцов, дедов и прадедов, их отваге и мужеству. "Уверен, что фестиваль пройдет в одухотворенной, доброжелательной атмосфере, а его мероприятия, многие из которых приурочены к 185-летию великого русского композитора Петра Чайковского, оставят самые добрые, позитивные впечатления. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - добавил глава государства.

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россия, калининградская область, владимир путин, общество, музыка