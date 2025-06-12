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Путин поприветствовал гостей фестиваля "Кантата" - РИА Новости, 12.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:39 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/putin-2022557995.html
Путин поприветствовал гостей фестиваля "Кантата"
Путин поприветствовал гостей фестиваля "Кантата" - РИА Новости, 12.06.2025
Путин поприветствовал гостей фестиваля "Кантата"
Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов и гостей V Международного фестиваля классической музыки "Кантата", отметив, что событие служит... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T22:39:00+03:00
2025-06-12T22:39:00+03:00
культура
россия
калининградская область
владимир путин
общество
музыка
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов и гостей V Международного фестиваля классической музыки "Кантата", отметив, что событие служит подлинным украшением культурной жизни Калининградской области, дарит гостям региона возможность прикоснуться к настоящему искусству, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на V Международном фестивале классической музыки "Кантата" и поздравляю с праздником: Днем России. Многие годы ваш фестиваль служит подлинным украшением культурной жизни Калининградской области, дарит жителям и многочисленным гостям региона возможность прикоснуться к настоящему искусству", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что организаторы форума реализуют востребованные благотворительные инициативы, направленные на сбережение архитектурных памятников уникального янтарного края. Также, по словам президента, в нынешнем году, объявленном в России Годом защитника Отечества, важное место в программе форума займут музыкальные произведения, посвященные героическим страницам истории страны, подвигам наших отцов, дедов и прадедов, их отваге и мужеству. "Уверен, что фестиваль пройдет в одухотворенной, доброжелательной атмосфере, а его мероприятия, многие из которых приурочены к 185-летию великого русского композитора Петра Чайковского, оставят самые добрые, позитивные впечатления. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250612/kitay-2022452735.html
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россия, калининградская область, владимир путин, общество, музыка
Культура, Россия, Калининградская область, Владимир Путин, Общество, Музыка
Путин поприветствовал гостей фестиваля "Кантата"

Путин назвал фестиваль "Кантата" украшением культурной жизни калининградцев

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Кантата"Концерт на острове Канта
Концерт на острове Канта - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Кантата"
Концерт на острове Канта
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов и гостей V Международного фестиваля классической музыки "Кантата", отметив, что событие служит подлинным украшением культурной жизни Калининградской области, дарит гостям региона возможность прикоснуться к настоящему искусству, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на V Международном фестивале классической музыки "Кантата" и поздравляю с праздником: Днем России. Многие годы ваш фестиваль служит подлинным украшением культурной жизни Калининградской области, дарит жителям и многочисленным гостям региона возможность прикоснуться к настоящему искусству", - говорится в телеграмме.
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Путин отметил, что организаторы форума реализуют востребованные благотворительные инициативы, направленные на сбережение архитектурных памятников уникального янтарного края.
Также, по словам президента, в нынешнем году, объявленном в России Годом защитника Отечества, важное место в программе форума займут музыкальные произведения, посвященные героическим страницам истории страны, подвигам наших отцов, дедов и прадедов, их отваге и мужеству.
"Уверен, что фестиваль пройдет в одухотворенной, доброжелательной атмосфере, а его мероприятия, многие из которых приурочены к 185-летию великого русского композитора Петра Чайковского, оставят самые добрые, позитивные впечатления. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - добавил глава государства.
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КультураРоссияКалининградская областьВладимир ПутинОбществоМузыка
 
 
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