Путин поприветствовал гостей фестиваля "Кантата"
Путин назвал фестиваль "Кантата" украшением культурной жизни калининградцев
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Кантата"Концерт на острове Канта
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Кантата"
Концерт на острове Канта
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов и гостей V Международного фестиваля классической музыки "Кантата", отметив, что событие служит подлинным украшением культурной жизни Калининградской области, дарит гостям региона возможность прикоснуться к настоящему искусству, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на V Международном фестивале классической музыки "Кантата" и поздравляю с праздником: Днем России. Многие годы ваш фестиваль служит подлинным украшением культурной жизни Калининградской области, дарит жителям и многочисленным гостям региона возможность прикоснуться к настоящему искусству", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что организаторы форума реализуют востребованные благотворительные инициативы, направленные на сбережение архитектурных памятников уникального янтарного края.
Также, по словам президента, в нынешнем году, объявленном в России Годом защитника Отечества, важное место в программе форума займут музыкальные произведения, посвященные героическим страницам истории страны, подвигам наших отцов, дедов и прадедов, их отваге и мужеству.
"Уверен, что фестиваль пройдет в одухотворенной, доброжелательной атмосфере, а его мероприятия, многие из которых приурочены к 185-летию великого русского композитора Петра Чайковского, оставят самые добрые, позитивные впечатления. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - добавил глава государства.