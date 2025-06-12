https://ria.ru/20250612/putin-2022548332.html

Путин оценил роль воздушного боя в современных боевых условиях

Путин оценил роль воздушного боя в современных боевых условиях - РИА Новости, 12.06.2025

Путин оценил роль воздушного боя в современных боевых условиях

Опыт проведения специальной военной операции показал, что роль и тактика ведения воздушного боя в современных боевых условиях изменились, заявил президент РФ... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T20:38:00+03:00

2025-06-12T20:38:00+03:00

2025-06-12T21:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Опыт проведения специальной военной операции показал, что роль и тактика ведения воздушного боя в современных боевых условиях изменились, заявил президент РФ Владимир Путин. "Специальная военная операция показала, что роль, тактика и масштаб применения, наконец, сама линейка средств воздушного нападения, воздушного боя в современных боевых условиях значительно изменились. Они выросли и количественно, и качественно", - отметил Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.

https://ria.ru/20240918/putin-1973509332.html

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безопасность, россия, владимир путин