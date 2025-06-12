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Путин оценил роль воздушного боя в современных боевых условиях - РИА Новости, 12.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:38 12.06.2025 (обновлено: 21:00 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/putin-2022548332.html
Путин оценил роль воздушного боя в современных боевых условиях
Путин оценил роль воздушного боя в современных боевых условиях - РИА Новости, 12.06.2025
Путин оценил роль воздушного боя в современных боевых условиях
Опыт проведения специальной военной операции показал, что роль и тактика ведения воздушного боя в современных боевых условиях изменились, заявил президент РФ... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T20:38:00+03:00
2025-06-12T21:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Опыт проведения специальной военной операции показал, что роль и тактика ведения воздушного боя в современных боевых условиях изменились, заявил президент РФ Владимир Путин. "Специальная военная операция показала, что роль, тактика и масштаб применения, наконец, сама линейка средств воздушного нападения, воздушного боя в современных боевых условиях значительно изменились. Они выросли и количественно, и качественно", - отметил Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.
https://ria.ru/20240918/putin-1973509332.html
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безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин оценил роль воздушного боя в современных боевых условиях

Путин: роль и тактика воздушного боя в современных боевых условиях изменились

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025
Президент Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Опыт проведения специальной военной операции показал, что роль и тактика ведения воздушного боя в современных боевых условиях изменились, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Специальная военная операция показала, что роль, тактика и масштаб применения, наконец, сама линейка средств воздушного нападения, воздушного боя в современных боевых условиях значительно изменились. Они выросли и количественно, и качественно", - отметил Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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