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Россия не отстает от противника в применении беспилотников, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:17 12.06.2025 (обновлено: 21:02 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/putin-2022544856.html
Россия не отстает от противника в применении беспилотников, заявил Путин
Россия не отстает от противника в применении беспилотников, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2025
Россия не отстает от противника в применении беспилотников, заявил Путин
Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T20:17:00+03:00
2025-06-12T21:02:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
в мире
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, заявил президент РФ Владимир Путин."Отмечу, что сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, и надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развёртывание и развитие. Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем", - сказал глава государства на совещании по вопросам государственной программы вооружений.По его словам, Россия накопила хороший опыт для того, чтобы создать этот род войск.
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россия, владимир путин, в мире, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, В мире, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Россия не отстает от противника в применении беспилотников, заявил Путин

Путин: РФ знает, как противник применяет дроны и ни в чем от него не отстает

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025
Президент Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отмечу, что сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, и надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развёртывание и развитие. Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем", - сказал глава государства на совещании по вопросам государственной программы вооружений.
По его словам, Россия накопила хороший опыт для того, чтобы создать этот род войск.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВ миреОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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