https://ria.ru/20250612/putin-2022544856.html
Россия не отстает от противника в применении беспилотников, заявил Путин
Россия не отстает от противника в применении беспилотников, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2025
Россия не отстает от противника в применении беспилотников, заявил Путин
Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T20:17:00+03:00
2025-06-12T20:17:00+03:00
2025-06-12T21:02:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
в мире
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, заявил президент РФ Владимир Путин."Отмечу, что сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, и надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развёртывание и развитие. Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем", - сказал глава государства на совещании по вопросам государственной программы вооружений.По его словам, Россия накопила хороший опыт для того, чтобы создать этот род войск.
https://ria.ru/20250527/taurus-2019449107.html
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Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, В мире, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Россия не отстает от противника в применении беспилотников, заявил Путин
Путин: РФ знает, как противник применяет дроны и ни в чем от него не отстает