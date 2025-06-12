https://ria.ru/20250612/putin-2022544856.html

Россия не отстает от противника в применении беспилотников, заявил Путин

Россия не отстает от противника в применении беспилотников, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2025

Россия не отстает от противника в применении беспилотников, заявил Путин

Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T20:17:00+03:00

2025-06-12T20:17:00+03:00

2025-06-12T21:02:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

владимир путин

в мире

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, заявил президент РФ Владимир Путин."Отмечу, что сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, и надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развёртывание и развитие. Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем", - сказал глава государства на совещании по вопросам государственной программы вооружений.По его словам, Россия накопила хороший опыт для того, чтобы создать этот род войск.

https://ria.ru/20250527/taurus-2019449107.html

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2025

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россия, владимир путин, в мире, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф