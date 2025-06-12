https://ria.ru/20250612/putin-2022544467.html

Путин призвал обеспечить быстрое развитие беспилотных войск

Путин призвал обеспечить быстрое развитие беспилотных войск - РИА Новости, 13.06.2025

Путин призвал обеспечить быстрое развитие беспилотных войск

заявил Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-12T20:15:00+03:00

2025-06-12T20:15:00+03:00

2025-06-13T03:04:00+03:00

россия

владимир путин

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

технологии

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Москва, 12 июн — РИА Новости. В России создаются войска беспилотных систем, заявил Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы."Сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск", — сказал он.Глава государства призвал обеспечить их быстрое и качественное развертывание и развитиеВ ходе встречи российский лидер отметил, что эффективность приминения беспилотников постоянно увеличивается. Он также отметил, что беспилотные летательные аппараты способны выводить из строя бронетехнику, опорные пункты, системы связи, транспорт, живую силу противника.Глава государства в четверг провел серию совещаний по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.

https://ria.ru/20250612/putin-2022544003.html

https://ria.ru/20250607/spetsoperatsiya-2021454721.html

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россия, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), технологии