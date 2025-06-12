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Путин призвал обеспечить быстрое развитие беспилотных войск - РИА Новости, 13.06.2025
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20:15 12.06.2025 (обновлено: 03:04 13.06.2025)
https://ria.ru/20250612/putin-2022544467.html
Путин призвал обеспечить быстрое развитие беспилотных войск
Путин призвал обеспечить быстрое развитие беспилотных войск - РИА Новости, 13.06.2025
Путин призвал обеспечить быстрое развитие беспилотных войск
заявил Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы. РИА Новости, 13.06.2025
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россия
владимир путин
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
технологии
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Москва, 12 июн — РИА Новости. В России создаются войска беспилотных систем, заявил Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы."Сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск", — сказал он.Глава государства призвал обеспечить их быстрое и качественное развертывание и развитиеВ ходе встречи российский лидер отметил, что эффективность приминения беспилотников постоянно увеличивается. Он также отметил, что беспилотные летательные аппараты способны выводить из строя бронетехнику, опорные пункты, системы связи, транспорт, живую силу противника.Глава государства в четверг провел серию совещаний по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.
https://ria.ru/20250612/putin-2022544003.html
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россия, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), технологии
Россия, Владимир Путин, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК), Технологии
Путин призвал обеспечить быстрое развитие беспилотных войск

Путин заявил о создании в России войск беспилотных систем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025
Президент Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025
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Москва, 12 июн — РИА Новости. В России создаются войска беспилотных систем, заявил Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы.
«
"Сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск", — сказал он.
Глава государства призвал обеспечить их быстрое и качественное развертывание и развитие
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Путин призвал внедрять ИИ в систему вооружений
Вчера, 20:14
В ходе встречи российский лидер отметил, что эффективность приминения беспилотников постоянно увеличивается. Он также отметил, что беспилотные летательные аппараты способны выводить из строя бронетехнику, опорные пункты, системы связи, транспорт, живую силу противника.
Глава государства в четверг провел серию совещаний по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.
Разведчик в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Российские разведчики захватили новый украинский ударный беспилотник
7 июня, 01:53
 
РоссияВладимир ПутинОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Технологии
 
 
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