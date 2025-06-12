Путин призвал обеспечить быстрое развитие беспилотных войск
Путин заявил о создании в России войск беспилотных систем
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025
Президент Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025
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Москва, 12 июн — РИА Новости. В России создаются войска беспилотных систем, заявил Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы.
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"Сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск", — сказал он.
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В ходе встречи российский лидер отметил, что эффективность приминения беспилотников постоянно увеличивается. Он также отметил, что беспилотные летательные аппараты способны выводить из строя бронетехнику, опорные пункты, системы связи, транспорт, живую силу противника.
Глава государства в четверг провел серию совещаний по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.