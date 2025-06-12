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Путин назвал космические войска важным направлением развития - РИА Новости, 12.06.2025
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20:14 12.06.2025 (обновлено: 20:45 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/putin-2022544226.html
Путин назвал космические войска важным направлением развития
Путин назвал космические войска важным направлением развития - РИА Новости, 12.06.2025
Путин назвал космические войска важным направлением развития
Важным направлением остается развитие космических войск, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T20:14:00+03:00
2025-06-12T20:45:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Важным направлением остается развитие космических войск, заявил президент России Владимир Путин."Важным направлением работы остается развитие космических войск", - сказал Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.
https://ria.ru/20241004/putin-1976309315.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин назвал космические войска важным направлением развития

Путин: важным направлением остается развитие космических войск

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025
Президент Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Важным направлением остается развитие космических войск, заявил президент России Владимир Путин.
"Важным направлением работы остается развитие космических войск", - сказал Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.
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