https://ria.ru/20250612/putin-2022544226.html
Путин назвал космические войска важным направлением развития
Путин назвал космические войска важным направлением развития - РИА Новости, 12.06.2025
Путин назвал космические войска важным направлением развития
Важным направлением остается развитие космических войск, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T20:14:00+03:00
2025-06-12T20:14:00+03:00
2025-06-12T20:45:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Важным направлением остается развитие космических войск, заявил президент России Владимир Путин."Важным направлением работы остается развитие космических войск", - сказал Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.
https://ria.ru/20241004/putin-1976309315.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин назвал космические войска важным направлением развития
Путин: важным направлением остается развитие космических войск