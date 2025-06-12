https://ria.ru/20250612/putin-2022543624.html
Путин проводит совещание по госпрограмме вооружений. Прямая трансляция
Путин проводит совещание по госпрограмме вооружений. Прямая трансляция - РИА Новости, 12.06.2025
Путин проводит совещание по госпрограмме вооружений. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин проводит совещание по государственной программе вооружений. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T20:11:00+03:00
2025-06-12T20:11:00+03:00
2025-06-12T20:11:00+03:00
владимир путин
общество
безопасность
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Президент Владимир Путин проводит совещание по государственной программе вооружений.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин на совещании по госпрограмме вооружений
Путин на совещании по госпрограмме вооружений
2025-06-12T20:11
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PT9M16S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, безопасность, видео
Владимир Путин, Общество, Безопасность
Путин проводит совещание по госпрограмме вооружений. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин проводит совещание по государственной программе вооружений.
2025-06-12T20:11
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PT9M16S
Путин проводит совещание по госпрограмме вооружений. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Президент Владимир Путин проводит совещание по государственной программе вооружений.