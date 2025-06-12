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Путин проводит совещание по госпрограмме вооружений. Прямая трансляция - РИА Новости, 12.06.2025
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20:11 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/putin-2022543624.html
Путин проводит совещание по госпрограмме вооружений. Прямая трансляция
Путин проводит совещание по госпрограмме вооружений. Прямая трансляция - РИА Новости, 12.06.2025
Путин проводит совещание по госпрограмме вооружений. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин проводит совещание по государственной программе вооружений. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T20:11:00+03:00
2025-06-12T20:11:00+03:00
владимир путин
общество
безопасность
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Президент Владимир Путин проводит совещание по государственной программе вооружений.
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Путин на совещании по госпрограмме вооружений
Путин на совещании по госпрограмме вооружений
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владимир путин, общество, безопасность, видео
Владимир Путин, Общество, Безопасность
Путин проводит совещание по госпрограмме вооружений. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин проводит совещание по государственной программе вооружений.
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Путин проводит совещание по госпрограмме вооружений. Прямая трансляция

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Президент Владимир Путин проводит совещание по государственной программе вооружений.
 
Владимир ПутинОбществоБезопасность
 
 
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