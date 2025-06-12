https://ria.ru/20250612/putin-2022543525.html
Путин призвал обеспечить создание универсальной системы ПВО
Путин призвал обеспечить создание универсальной системы ПВО - РИА Новости, 12.06.2025
Путин призвал обеспечить создание универсальной системы ПВО
Новая госпрограмма вооружения должна обеспечить создание универсальной системы ПВО, которая будет эффективно поражать цели, независимо от их вида, заявил... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T20:10:00+03:00
2025-06-12T20:10:00+03:00
2025-06-12T20:45:00+03:00
владимир путин
безопасность
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оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Новая госпрограмма вооружения должна обеспечить создание универсальной системы ПВО, которая будет эффективно поражать цели, независимо от их вида, заявил президент РФ Владимир Путин."Новая госпрограмма вооружения должна обеспечить формирование универсальной системы противовоздушной обороны, которая способна работать в любых условиях и обстановке и эффективно поражать средства воздушного нападения, независимо от их вида", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам государственной программы вооружения.
https://ria.ru/20250607/volodin-2021464921.html
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владимир путин, безопасность, россия, пво, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Владимир Путин, Безопасность, Россия, ПВО, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин призвал обеспечить создание универсальной системы ПВО
Путин: программа вооружений должна обеспечить создание универсальной системы ПВО