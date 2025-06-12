https://ria.ru/20250612/putin-2022543083.html
Путин продолжил серию специальных совещаний по госпрограмме вооружений
Путин продолжил серию специальных совещаний по госпрограмме вооружений - РИА Новости, 12.06.2025
Путин продолжил серию специальных совещаний по госпрограмме вооружений
Президент России Владимир Путин в четверг продолжил проведение серии специальных совещаний по госпрограмме вооружений. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T20:08:00+03:00
2025-06-12T20:08:00+03:00
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг продолжил проведение серии специальных совещаний по госпрограмме вооружений.Накануне глава государства провел первое совещание по госпрограмме вооружений. Путин подчеркнул, что акцент в новой госпрограмме вооружений должен быть сделан на создании самых современных систем вооружения.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что глава государства в среду и четверг проведет серию специальных совещаний по различным вопросам, связанным с государственной программой вооружений
https://ria.ru/20250606/putin-2021394466.html
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин продолжил серию специальных совещаний по госпрограмме вооружений
Путин в четверг продолжил серию специальных совещаний по госпрограмме вооружений