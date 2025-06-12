Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, в чем видит смысл Дня России - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 12.06.2025 (обновлено: 18:13 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/putin-2022529549.html
Путин рассказал, в чем видит смысл Дня России
Путин рассказал, в чем видит смысл Дня России - РИА Новости, 12.06.2025
Путин рассказал, в чем видит смысл Дня России
Президент России Владимир Путин рассказал, в чем он видит смысл Дня России - в бессмертии русского народа, всех народов многонациональной страны, в бессмертии... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T17:59:00+03:00
2025-06-12T18:13:00+03:00
россия
владимир путин
александр проханов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022526639_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_bc2577af0ad67ec12cbed81ddeaa4c3d.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, в чем он видит смысл Дня России - в бессмертии русского народа, всех народов многонациональной страны, в бессмертии России. На встрече в четверг с участниками программы "Время героев" глава государства поделился, что ранее пообщался с писателем Александром Прохановым, который рассказал, что основная идея сегодняшнего дня для России заключается в бессмертии. "Я хотел бы закончить нашу встречу тем, с чего начал. Тем, о чем мы говорили с писателем Прохановым Александром Андреевичем. Действительно, смысл сегодняшнего дня в бессмертии русского народа, всех народов нашей многонациональной страны, и нашего государства, нашей родины - России. А путь к этому бессмертию лежит через победы, которые прокладываете вы и ваши боевые товарищи", - сказал Путин, завершая встречу.
https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022526639_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_8aa2f1dff84e0494b57afd7742a69cc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, александр проханов, общество
Россия, Владимир Путин, Александр Проханов, Общество
Путин рассказал, в чем видит смысл Дня России

Путин рассказал, что видит смысл Дня России в бессмертии русского народа

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, в чем он видит смысл Дня России - в бессмертии русского народа, всех народов многонациональной страны, в бессмертии России.
На встрече в четверг с участниками программы "Время героев" глава государства поделился, что ранее пообщался с писателем Александром Прохановым, который рассказал, что основная идея сегодняшнего дня для России заключается в бессмертии.
"Я хотел бы закончить нашу встречу тем, с чего начал. Тем, о чем мы говорили с писателем Прохановым Александром Андреевичем. Действительно, смысл сегодняшнего дня в бессмертии русского народа, всех народов нашей многонациональной страны, и нашего государства, нашей родины - России. А путь к этому бессмертию лежит через победы, которые прокладываете вы и ваши боевые товарищи", - сказал Путин, завершая встречу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
День и вечность России
Вчера, 08:00
 
РоссияВладимир ПутинАлександр ПрохановОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия израильского удара по ИрануУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала