https://ria.ru/20250612/putin-2022529549.html

Путин рассказал, в чем видит смысл Дня России

Путин рассказал, в чем видит смысл Дня России - РИА Новости, 12.06.2025

Путин рассказал, в чем видит смысл Дня России

Президент России Владимир Путин рассказал, в чем он видит смысл Дня России - в бессмертии русского народа, всех народов многонациональной страны, в бессмертии... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T17:59:00+03:00

2025-06-12T17:59:00+03:00

2025-06-12T18:13:00+03:00

россия

владимир путин

александр проханов

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, в чем он видит смысл Дня России - в бессмертии русского народа, всех народов многонациональной страны, в бессмертии России. На встрече в четверг с участниками программы "Время героев" глава государства поделился, что ранее пообщался с писателем Александром Прохановым, который рассказал, что основная идея сегодняшнего дня для России заключается в бессмертии. "Я хотел бы закончить нашу встречу тем, с чего начал. Тем, о чем мы говорили с писателем Прохановым Александром Андреевичем. Действительно, смысл сегодняшнего дня в бессмертии русского народа, всех народов нашей многонациональной страны, и нашего государства, нашей родины - России. А путь к этому бессмертию лежит через победы, которые прокладываете вы и ваши боевые товарищи", - сказал Путин, завершая встречу.

https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html

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россия, владимир путин, александр проханов, общество