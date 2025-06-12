Путин рассказал, в чем видит смысл Дня России
Путин рассказал, что видит смысл Дня России в бессмертии русского народа
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, в чем он видит смысл Дня России - в бессмертии русского народа, всех народов многонациональной страны, в бессмертии России.
На встрече в четверг с участниками программы "Время героев" глава государства поделился, что ранее пообщался с писателем Александром Прохановым, который рассказал, что основная идея сегодняшнего дня для России заключается в бессмертии.
"Я хотел бы закончить нашу встречу тем, с чего начал. Тем, о чем мы говорили с писателем Прохановым Александром Андреевичем. Действительно, смысл сегодняшнего дня в бессмертии русского народа, всех народов нашей многонациональной страны, и нашего государства, нашей родины - России. А путь к этому бессмертию лежит через победы, которые прокладываете вы и ваши боевые товарищи", - сказал Путин, завершая встречу.
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