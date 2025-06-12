https://ria.ru/20250612/putin-2022519658.html

Путин рассказал, какие возможности археологии стали для него открытием

Путин рассказал, какие возможности археологии стали для него открытием - РИА Новости, 12.06.2025

Путин рассказал, какие возможности археологии стали для него открытием

Президент России Владимир Путин вспомнил свои беседы с российским историком и археологом Валентином Яниным и признался, что открытием для него стала возможность РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T16:49:00+03:00

2025-06-12T16:49:00+03:00

2025-06-12T16:49:00+03:00

наука

россия

владимир путин

валентин янин

николай макаров

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил свои беседы с российским историком и археологом Валентином Яниным и признался, что открытием для него стала возможность археологии показывать не только быт, но и взаимоотношения разных этносов в древности. Глава государства в четверг, в День России наградил Героев Труда и лауреатов государственных премий. После торжественной церемонии в Кремле президент пообщался с награжденными в неформальной обстановке за бокалом шампанского. В их числе был и археолог Николай Макаров, ставший одним из лауреатов госпремии в области науки и технологий за 2024 год. В беседе с ним Путин упомянул о своих разговорах с Яниным и о том, что рассказывал ему историк. "Когда там артефакты, предметы археологических раскопок явно принадлежали различным этносам. Я говорю: "А как они между собой жили?". Он (Янин - ред.) говорит: "Судя по всему, что мы находим, это говорит о том, что жили в мире и согласии друг с другом". Вот это очень любопытное дело", - отметил президент. Он вспомнил, что тогда поинтересовался у Янина, как историки это определяют, а тот ответил, что можно определить, археологические находки взаимодействовали между собой. "Это было довольно давно, для меня это было открытием, что с помощью археологии можно понять, как люди жили - не только чем пользовались, а как они жили между собой - сотни и сотни лет тому назад", - отметил Путин.

https://ria.ru/20250612/makarov-2022473467.html

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россия, владимир путин, валентин янин, николай макаров