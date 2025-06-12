https://ria.ru/20250612/putin-2022518713.html

Путин раскрыл, сколько Франций поместилось бы в Якутии

Путин раскрыл, сколько Франций поместилось бы в Якутии - РИА Новости, 12.06.2025

Путин раскрыл, сколько Франций поместилось бы в Якутии

Якутия - такая большая, что на ее территории поместилось бы примерно восемь Франций, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T16:42:00+03:00

2025-06-12T16:42:00+03:00

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россия

франция

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Якутия - такая большая, что на ее территории поместилось бы примерно восемь Франций, заявил президент России Владимир Путин. Путин на встрече с участниками программы "Время героев" в четверг спросил у майора Игоря Юргина из Республики Саха (Якутия), сколько таких государств, как Франция, помещается на территории Якутии. Юргин ответил, что восемь. "Точно, точно, примерно восемь Франций помещается", - подтвердил Путин.

https://ria.ru/20250612/putin-2022516205.html

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Путин и Герой России обсудили, сколько Франций могло бы поместиться на территории Якутии Путин и Герой России Юргин обсудили, сколько Франций могло бы поместиться на территории Якутии. 2025-06-12T16:42 true PT0M29S

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россия, франция, владимир путин, общество