Рейтинг@Mail.ru
Путин: информирование о программе "Время героев" должно быть более широким - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 12.06.2025 (обновлено: 17:54 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/putin-2022517046.html
Путин: информирование о программе "Время героев" должно быть более широким
Путин: информирование о программе "Время героев" должно быть более широким - РИА Новости, 12.06.2025
Путин: информирование о программе "Время героев" должно быть более широким
Информирование о программе "Время героев" должно быть более широким, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T16:30:00+03:00
2025-06-12T17:54:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022526617_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_779bebf75171970c97973899657eaf2e.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Информирование о программе "Время героев" должно быть более широким, считает президент РФ Владимир Путин. "То, что вы только на параде узнали, что существует такая программа (как - ред.) "Время героев" - это точно недоработка, потому что информирование должно быть более широким и основательным. Мы об этом подумаем", - сказал глава государства на встрече с участниками программы "Время героев", обращаясь к Герою РФ, командиру роты Андрею Еремину. Еремин рассказал, что он - участник второго потока программы "Время героев". Президент, в свою очередь, поинтересовался, какие у военнослужащего ожидания от программы. Еремин отметил, что программа - очень масштабная. "С первых занятий ожидания были меньше, чем то, что происходит в реальности", - сказал Герой РФ. Президент пожелал военнослужащему удачи, отметив, что для достижения успеха необходимо напрягаться. О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" Путин объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж".
https://ria.ru/20250612/putin-2022514405.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022526617_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_acf1b937f1aa60c63832a71af7dbae8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин: информирование о программе "Время героев" должно быть более широким

Путин: информирование о программе "Время героев" в РФ должно быть более широким

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Информирование о программе "Время героев" должно быть более широким, считает президент РФ Владимир Путин.
«
"То, что вы только на параде узнали, что существует такая программа (как - ред.) "Время героев" - это точно недоработка, потому что информирование должно быть более широким и основательным. Мы об этом подумаем", - сказал глава государства на встрече с участниками программы "Время героев", обращаясь к Герою РФ, командиру роты Андрею Еремину.
Еремин рассказал, что он - участник второго потока программы "Время героев". Президент, в свою очередь, поинтересовался, какие у военнослужащего ожидания от программы. Еремин отметил, что программа - очень масштабная.
«
"С первых занятий ожидания были меньше, чем то, что происходит в реальности", - сказал Герой РФ.
Президент пожелал военнослужащему удачи, отметив, что для достижения успеха необходимо напрягаться.
О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" Путин объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж".
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
"Лучшее подтверждение". Путин высказался об участниках "Времени героев"
Вчера, 16:18
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия израильского удара по ИрануУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала