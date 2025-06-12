https://ria.ru/20250612/putin-2022517046.html
Путин: информирование о программе "Время героев" должно быть более широким
Путин: информирование о программе "Время героев" должно быть более широким - РИА Новости, 12.06.2025
Путин: информирование о программе "Время героев" должно быть более широким
Информирование о программе "Время героев" должно быть более широким, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T16:30:00+03:00
2025-06-12T16:30:00+03:00
2025-06-12T17:54:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Информирование о программе "Время героев" должно быть более широким, считает президент РФ Владимир Путин. "То, что вы только на параде узнали, что существует такая программа (как - ред.) "Время героев" - это точно недоработка, потому что информирование должно быть более широким и основательным. Мы об этом подумаем", - сказал глава государства на встрече с участниками программы "Время героев", обращаясь к Герою РФ, командиру роты Андрею Еремину. Еремин рассказал, что он - участник второго потока программы "Время героев". Президент, в свою очередь, поинтересовался, какие у военнослужащего ожидания от программы. Еремин отметил, что программа - очень масштабная. "С первых занятий ожидания были меньше, чем то, что происходит в реальности", - сказал Герой РФ. Президент пожелал военнослужащему удачи, отметив, что для достижения успеха необходимо напрягаться. О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" Путин объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж".
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин: информирование о программе "Время героев" должно быть более широким
Путин: информирование о программе "Время героев" в РФ должно быть более широким
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Информирование о программе "Время героев" должно быть более широким, считает президент РФ Владимир Путин.
«
"То, что вы только на параде узнали, что существует такая программа (как - ред.) "Время героев" - это точно недоработка, потому что информирование должно быть более широким и основательным. Мы об этом подумаем", - сказал глава государства на встрече с участниками программы "Время героев", обращаясь к Герою РФ, командиру роты Андрею Еремину.
Еремин рассказал, что он - участник второго потока программы "Время героев". Президент, в свою очередь, поинтересовался, какие у военнослужащего ожидания от программы. Еремин отметил, что программа - очень масштабная.
«
"С первых занятий ожидания были меньше, чем то, что происходит в реальности", - сказал Герой РФ.
Президент пожелал военнослужащему удачи, отметив, что для достижения успеха необходимо напрягаться.
О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" Путин
объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж".