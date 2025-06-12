https://ria.ru/20250612/putin-2022511630.html

Путин рассказал о бойце, исполнившем его личный приказ

Путин рассказал о бойце, исполнившем его личный приказ - РИА Новости, 12.06.2025

Путин рассказал о бойце, исполнившем его личный приказ

Президент Владимир Путин в День России встретится с бойцом, который женился по его совету. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T16:07:00+03:00

2025-06-12T16:07:00+03:00

2025-06-12T18:58:00+03:00

россия

владимир путин

общество

день россии

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин в День России встретится с бойцом, который женился по его совету. Об этом глава государства рассказал на встрече с участниками образовательной программы "Время героев". "Я буду встречаться с одним из ваших товарищей по оружию. Я в разговоре по телефону с ним где-то полгода назад спросил: "Вы женаты?" — Он говорит: "Нет". Я говорю: "Надо жениться". Вот сегодня буду встречаться с ним в связи с тем, что он исполнил приказ Верховного главнокомандующего и женился. Вот встреча сегодня и с ним, и с его избранницей. Поздравлю их и с Днем России, и с бракосочетанием", — сказал Путин."Время героев"Путин объявил о старте кадровой программы для ветеранов и бойцов СВО в феврале прошлого года. Ее участниками должны стать военные, проявившие лучшие качества.Цель проекта — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для работы в органах власти, а также в крупных компаниях.Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024-го. В июне этого года стартовал второй поток, на который отобрали 85 человек. Образовательная программа рассчитана на два года.Многие выпускники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях, среди них:

https://ria.ru/20250612/putin-2022506407.html

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Путин об участнике СВО, который женился по его совету Путин об участнике СВО, который женился по его совету 2025-06-12T16:07 true PT1M49S

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россия, владимир путин, общество, день россии