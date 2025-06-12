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Путин рассказал о бойце, исполнившем его личный приказ - РИА Новости, 12.06.2025
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16:07 12.06.2025 (обновлено: 18:58 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/putin-2022511630.html
Путин рассказал о бойце, исполнившем его личный приказ
Путин рассказал о бойце, исполнившем его личный приказ - РИА Новости, 12.06.2025
Путин рассказал о бойце, исполнившем его личный приказ
Президент Владимир Путин в День России встретится с бойцом, который женился по его совету. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T16:07:00+03:00
2025-06-12T18:58:00+03:00
россия
владимир путин
общество
день россии
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин в День России встретится с бойцом, который женился по его совету. Об этом глава государства рассказал на встрече с участниками образовательной программы "Время героев". "Я буду встречаться с одним из ваших товарищей по оружию. Я в разговоре по телефону с ним где-то полгода назад спросил: "Вы женаты?" — Он говорит: "Нет". Я говорю: "Надо жениться". Вот сегодня буду встречаться с ним в связи с тем, что он исполнил приказ Верховного главнокомандующего и женился. Вот встреча сегодня и с ним, и с его избранницей. Поздравлю их и с Днем России, и с бракосочетанием", — сказал Путин."Время героев"Путин объявил о старте кадровой программы для ветеранов и бойцов СВО в феврале прошлого года. Ее участниками должны стать военные, проявившие лучшие качества.Цель проекта — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для работы в органах власти, а также в крупных компаниях.Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024-го. В июне этого года стартовал второй поток, на который отобрали 85 человек. Образовательная программа рассчитана на два года.Многие выпускники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях, среди них:
https://ria.ru/20250612/putin-2022506407.html
https://ria.ru/20250612/ura-2022522918.html
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Путин об участнике СВО, который женился по его совету
Путин об участнике СВО, который женился по его совету
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россия, владимир путин, общество, день россии
Россия, Владимир Путин, Общество, День России
Путин рассказал о бойце, исполнившем его личный приказ

Путин в День России встретится с участником СВО, который женился по его совету

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин в День России встретится с бойцом, который женился по его совету.
Об этом глава государства рассказал на встрече с участниками образовательной программы "Время героев".
Путин на встрече с участниками программы Время героев - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
"Мы одна команда". Путин встретился в Кремле с участниками программы "Время героев"
Вчера, 15:43
"Я буду встречаться с одним из ваших товарищей по оружию. Я в разговоре по телефону с ним где-то полгода назад спросил: "Вы женаты?" — Он говорит: "Нет". Я говорю: "Надо жениться". Вот сегодня буду встречаться с ним в связи с тем, что он исполнил приказ Верховного главнокомандующего и женился. Вот встреча сегодня и с ним, и с его избранницей. Поздравлю их и с Днем России, и с бракосочетанием", — сказал Путин.
Трехкратное Ура! в честь бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Путин и герои СВО вокликнули троекратное "ура" в честь бойцов на фронте
Вчера, 17:12

"Время героев"

Путин объявил о старте кадровой программы для ветеранов и бойцов СВО в феврале прошлого года. Ее участниками должны стать военные, проявившие лучшие качества.
Цель проекта — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для работы в органах власти, а также в крупных компаниях.
Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024-го. В июне этого года стартовал второй поток, на который отобрали 85 человек. Образовательная программа рассчитана на два года.
Многие выпускники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях, среди них:
  • полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога;
  • врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов;
  • глава "Движения первых" Артур Орлов;
  • сенатор Алексей Кондратьев.
Празднование Дня России
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Праздник стали отмечать около 30 лет назад.

Празднование Дня России в Казани

Праздник стали отмечать около 30 лет назад.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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1 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Это значимое для всех граждан страны торжество связано с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

Празднование Дня России в Казани

Это значимое для всех граждан страны торжество связано с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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2 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Один из главных символов праздника — российский триколор.

Празднование дня России во Владивостоке

Один из главных символов праздника — российский триколор.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 10
© РИА Новости / Александр Иванов | Перейти в медиабанк

12 июня его можно встретить на площадях, домах, в окнах автомобилей, многие россияне вывешивают уменьшенные копии российского флага на балконах.

Празднование Дня Празднование Дня России на площади Ленина в Мариуполе

12 июня его можно встретить на площадях, домах, в окнах автомобилей, многие россияне вывешивают уменьшенные копии российского флага на балконах.

© РИА Новости / Александр Иванов
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4 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Ежегодно ко Дню России по всей стране, на центральных площадях городов и в учреждениях культуры проводится большое количество приуроченных к празднику мероприятий.

Женщина на фоне триколора из бутонов живых роз в День России в Краснодаре

Ежегодно ко Дню России по всей стране, на центральных площадях городов и в учреждениях культуры проводится большое количество приуроченных к празднику мероприятий.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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5 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Наиболее традиционными остаются различные концерты и фестивали.

Празднование Дня России в Казани

Наиболее традиционными остаются различные концерты и фестивали.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Программа празднования нередко включает и различные спортивные события, а в музеях и культурных центрах можно посетить тематические выставки и экспозиции.

Празднование дня России на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

Программа празднования нередко включает и различные спортивные события, а в музеях и культурных центрах можно посетить тематические выставки и экспозиции.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Кроме того, каждый год организаторы запускают разные флешмобы: например, школьники снимают тематические видеоролики, рассказывают в них о достопримечательностях или читают стихи.

Празднование дня России на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

Кроме того, каждый год организаторы запускают разные флешмобы: например, школьники снимают тематические видеоролики, рассказывают в них о достопримечательностях или читают стихи.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Доброй традицией стала всероссийская акция "Российский триколор", на которой россиянам вручаются ленточки цветов национального флага.

Празднование Дня России

Доброй традицией стала всероссийская акция "Российский триколор", на которой россиянам вручаются ленточки цветов национального флага.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Участники другой акции, "Окна России", украшают стекла зданий рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными стране и малой родине.

Празднование дня России на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

Участники другой акции, "Окна России", украшают стекла зданий рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными стране и малой родине.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 10

Праздник стали отмечать около 30 лет назад.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
1 из 10

Это значимое для всех граждан страны торжество связано с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
2 из 10

Один из главных символов праздника — российский триколор.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 10

12 июня его можно встретить на площадях, домах, в окнах автомобилей, многие россияне вывешивают уменьшенные копии российского флага на балконах.

© РИА Новости / Александр Иванов
Перейти в медиабанк
4 из 10

Ежегодно ко Дню России по всей стране, на центральных площадях городов и в учреждениях культуры проводится большое количество приуроченных к празднику мероприятий.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 10

Наиболее традиционными остаются различные концерты и фестивали.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 10

Программа празднования нередко включает и различные спортивные события, а в музеях и культурных центрах можно посетить тематические выставки и экспозиции.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 10

Кроме того, каждый год организаторы запускают разные флешмобы: например, школьники снимают тематические видеоролики, рассказывают в них о достопримечательностях или читают стихи.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 10

Доброй традицией стала всероссийская акция "Российский триколор", на которой россиянам вручаются ленточки цветов национального флага.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 10

Участники другой акции, "Окна России", украшают стекла зданий рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными стране и малой родине.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
РоссияВладимир ПутинОбществоДень России
 
 
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Последствия израильского удара по ИрануУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж06:43
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