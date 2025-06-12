Путин рассказал о бойце, исполнившем его личный приказ

Путин в День России встретится с участником СВО, который женился по его совету
"Время героев"
- полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога;
- врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов;
- глава "Движения первых" Артур Орлов;
- сенатор Алексей Кондратьев.
Праздник стали отмечать около 30 лет назад.
Это значимое для всех граждан страны торжество связано с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.
Это значимое для всех граждан страны торжество связано с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.
Один из главных символов праздника — российский триколор.
Один из главных символов праздника — российский триколор.
12 июня его можно встретить на площадях, домах, в окнах автомобилей, многие россияне вывешивают уменьшенные копии российского флага на балконах.
12 июня его можно встретить на площадях, домах, в окнах автомобилей, многие россияне вывешивают уменьшенные копии российского флага на балконах.
Ежегодно ко Дню России по всей стране, на центральных площадях городов и в учреждениях культуры проводится большое количество приуроченных к празднику мероприятий.
Ежегодно ко Дню России по всей стране, на центральных площадях городов и в учреждениях культуры проводится большое количество приуроченных к празднику мероприятий.
Наиболее традиционными остаются различные концерты и фестивали.
Наиболее традиционными остаются различные концерты и фестивали.
Программа празднования нередко включает и различные спортивные события, а в музеях и культурных центрах можно посетить тематические выставки и экспозиции.
Программа празднования нередко включает и различные спортивные события, а в музеях и культурных центрах можно посетить тематические выставки и экспозиции.
Кроме того, каждый год организаторы запускают разные флешмобы: например, школьники снимают тематические видеоролики, рассказывают в них о достопримечательностях или читают стихи.
Кроме того, каждый год организаторы запускают разные флешмобы: например, школьники снимают тематические видеоролики, рассказывают в них о достопримечательностях или читают стихи.
Доброй традицией стала всероссийская акция "Российский триколор", на которой россиянам вручаются ленточки цветов национального флага.
Доброй традицией стала всероссийская акция "Российский триколор", на которой россиянам вручаются ленточки цветов национального флага.
Участники другой акции, "Окна России", украшают стекла зданий рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными стране и малой родине.
Участники другой акции, "Окна России", украшают стекла зданий рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными стране и малой родине.
Праздник стали отмечать около 30 лет назад.
Это значимое для всех граждан страны торжество связано с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.
Один из главных символов праздника — российский триколор.
12 июня его можно встретить на площадях, домах, в окнах автомобилей, многие россияне вывешивают уменьшенные копии российского флага на балконах.
Ежегодно ко Дню России по всей стране, на центральных площадях городов и в учреждениях культуры проводится большое количество приуроченных к празднику мероприятий.
Наиболее традиционными остаются различные концерты и фестивали.
Программа празднования нередко включает и различные спортивные события, а в музеях и культурных центрах можно посетить тематические выставки и экспозиции.
Кроме того, каждый год организаторы запускают разные флешмобы: например, школьники снимают тематические видеоролики, рассказывают в них о достопримечательностях или читают стихи.
Доброй традицией стала всероссийская акция "Российский триколор", на которой россиянам вручаются ленточки цветов национального флага.
Участники другой акции, "Окна России", украшают стекла зданий рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными стране и малой родине.