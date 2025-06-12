https://ria.ru/20250612/putin-2022511168.html

Путин рассказал, как появилось название программы "Время героев"

Путин рассказал, как появилось название программы "Время героев" - РИА Новости, 12.06.2025

Путин рассказал, как появилось название программы "Время героев"

Президент Владимир Путин рассказал, как появилось название программы "Время героев". РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T16:04:00+03:00

2025-06-12T16:04:00+03:00

2025-06-12T23:40:00+03:00

общество

россия

владимир путин

программа "время героев"

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал, как появилось название программы "Время героев". "Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день, да и завтрашний день, был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому и назвали программу "Время героев", — сказал он на встрече с участниками программы."Время героев"Путин объявил о старте кадровой программы для ветеранов и бойцов СВО в феврале прошлого года. Ее участниками должны стать военные, проявившие лучшие качества.Цель проекта — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для работы в органах власти, а также в крупных компаниях.Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024-го. В июне этого года стартовал второй поток, на который отобрали 85 человек. Образовательная программа рассчитана на два года.Многие выпускники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях, среди них:

https://ria.ru/20250612/putin-2022506407.html

https://ria.ru/20241003/geroi-1976124256.html

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общество, россия, владимир путин, программа "время героев"