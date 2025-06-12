Путин рассказал, как появилось название программы "Время героев"
Путин рассказал, как появилось название кадровой программы "Время героев"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками программы "Время Героев". 12 июня 2025
Президент Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками программы "Время Героев". 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал, как появилось название программы "Время героев".
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"Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день, да и завтрашний день, был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому и назвали программу "Время героев", — сказал он на встрече с участниками программы.
"Время героев"
Путин объявил о старте кадровой программы для ветеранов и бойцов СВО в феврале прошлого года. Ее участниками должны стать военные, проявившие лучшие качества.
Цель проекта — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для работы в органах власти, а также в крупных компаниях.
Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024-го. В июне этого года стартовал второй поток, на который отобрали 85 человек. Образовательная программа рассчитана на два года.
Многие выпускники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях, среди них:
- полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога;
- врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов;
- глава "Движения первых" Артур Орлов;
- сенатор Алексей Кондратьев.
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