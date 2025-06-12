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Путин рассказал, как появилось название программы "Время героев" - РИА Новости, 12.06.2025
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16:04 12.06.2025 (обновлено: 23:40 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/putin-2022511168.html
Путин рассказал, как появилось название программы "Время героев"
Путин рассказал, как появилось название программы "Время героев" - РИА Новости, 12.06.2025
Путин рассказал, как появилось название программы "Время героев"
Президент Владимир Путин рассказал, как появилось название программы "Время героев". РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T16:04:00+03:00
2025-06-12T23:40:00+03:00
общество
россия
владимир путин
программа "время героев"
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал, как появилось название программы "Время героев". &quot;Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день, да и завтрашний день, был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому и назвали программу &quot;Время героев&quot;, — сказал он на встрече с участниками программы."Время героев"Путин объявил о старте кадровой программы для ветеранов и бойцов СВО в феврале прошлого года. Ее участниками должны стать военные, проявившие лучшие качества.Цель проекта — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для работы в органах власти, а также в крупных компаниях.Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024-го. В июне этого года стартовал второй поток, на который отобрали 85 человек. Образовательная программа рассчитана на два года.Многие выпускники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях, среди них:
https://ria.ru/20250612/putin-2022506407.html
https://ria.ru/20241003/geroi-1976124256.html
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общество, россия, владимир путин, программа "время героев"
Общество, Россия, Владимир Путин, Программа "Время героев"
Путин рассказал, как появилось название программы "Время героев"

Путин рассказал, как появилось название кадровой программы "Время героев"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками программы "Время Героев". 12 июня 2025
Президент Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками программы Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками программы "Время Героев". 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал, как появилось название программы "Время героев".
«

"Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день, да и завтрашний день, был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому и назвали программу "Время героев", — сказал он на встрече с участниками программы.

Путин на встрече с участниками программы Время героев - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
"Мы одна команда". Путин встретился в Кремле с участниками программы "Время героев"
Вчера, 15:43

"Время героев"

Путин объявил о старте кадровой программы для ветеранов и бойцов СВО в феврале прошлого года. Ее участниками должны стать военные, проявившие лучшие качества.
Цель проекта — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для работы в органах власти, а также в крупных компаниях.
Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024-го. В июне этого года стартовал второй поток, на который отобрали 85 человек. Образовательная программа рассчитана на два года.
Многие выпускники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях, среди них:
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