https://ria.ru/20250612/putin-2022508657.html

Путин рассчитывает на широкий размах работы платформы "Время героев"

Путин рассчитывает на широкий размах работы платформы "Время героев" - РИА Новости, 12.06.2025

Путин рассчитывает на широкий размах работы платформы "Время героев"

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что работа платформы "Время героев" приобретет в стране широкий размах. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T15:51:00+03:00

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россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что работа платформы "Время героев" приобретет в стране широкий размах."Я очень рассчитываю на то, что она (платформа "Время героев" - ред.) приобретет такой широкий размах. Потому что только при известной массовости, если, конечно, об этом можно вообще говорить, но, тем не менее, при широком охвате можно добиться серьезного результата в работе подготовки кадров", - сказал глава государства на встрече с участниками программы "Время героев".

https://ria.ru/20250612/putin-2022507642.html

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россия, владимир путин, общество