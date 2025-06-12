Рейтинг@Mail.ru
Путин рассчитывает на широкий размах работы платформы "Время героев" - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 12.06.2025 (обновлено: 17:59 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/putin-2022508657.html
Путин рассчитывает на широкий размах работы платформы "Время героев"
Путин рассчитывает на широкий размах работы платформы "Время героев" - РИА Новости, 12.06.2025
Путин рассчитывает на широкий размах работы платформы "Время героев"
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что работа платформы "Время героев" приобретет в стране широкий размах. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:51:00+03:00
2025-06-12T17:59:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022522896_0:336:2954:1998_1920x0_80_0_0_64ef1707984a6622d930dbee8662cb20.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что работа платформы "Время героев" приобретет в стране широкий размах."Я очень рассчитываю на то, что она (платформа "Время героев" - ред.) приобретет такой широкий размах. Потому что только при известной массовости, если, конечно, об этом можно вообще говорить, но, тем не менее, при широком охвате можно добиться серьезного результата в работе подготовки кадров", - сказал глава государства на встрече с участниками программы "Время героев".
https://ria.ru/20250612/putin-2022507642.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022522896_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c1072bc93fae923bb3246ff69216d010.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассчитывает на широкий размах работы платформы "Время героев"

Путин надеется, что работа платформы "Время героев" приобретет широкий размах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с участниками программы "Время Героев". 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин встретился с участниками программы Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин встретился с участниками программы "Время Героев". 12 июня 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что работа платформы "Время героев" приобретет в стране широкий размах.
"Я очень рассчитываю на то, что она (платформа "Время героев" - ред.) приобретет такой широкий размах. Потому что только при известной массовости, если, конечно, об этом можно вообще говорить, но, тем не менее, при широком охвате можно добиться серьезного результата в работе подготовки кадров", - сказал глава государства на встрече с участниками программы "Время героев".
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Путин раскрыл цель программы "Время героев"
Вчера, 15:48
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия израильского удара по ИрануУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала