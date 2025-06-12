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Путин раскрыл цель программы "Время героев" - РИА Новости, 12.06.2025
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15:48 12.06.2025 (обновлено: 18:01 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/putin-2022507642.html
Путин раскрыл цель программы "Время героев"
Путин раскрыл цель программы "Время героев" - РИА Новости, 12.06.2025
Путин раскрыл цель программы "Время героев"
Программа "Время героев" создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее России были связаны с героями страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:48:00+03:00
2025-06-12T18:01:00+03:00
россия
владимир путин
заседание совбеза рф
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Программа "Время героев" создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее России были связаны с героями страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день и завтрашний день страны был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому и назвали программу "Время героев", - сказал Путин на встрече с участниками программы.
https://ria.ru/20250612/putin-2022506205.html
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россия, владимир путин, заседание совбеза рф, общество
Россия, Владимир Путин, Заседание Совбеза РФ, Общество
Путин раскрыл цель программы "Время героев"

Путин: программу "Время героев" создали, чтобы будущее РФ было связано с героями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Программа "Время героев" создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее России были связаны с героями страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день и завтрашний день страны был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому и назвали программу "Время героев", - сказал Путин на встрече с участниками программы.
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