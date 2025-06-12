https://ria.ru/20250612/putin-2022507642.html
Путин раскрыл цель программы "Время героев"
Путин раскрыл цель программы "Время героев" - РИА Новости, 12.06.2025
Путин раскрыл цель программы "Время героев"
Программа "Время героев" создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее России были связаны с героями страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:48:00+03:00
2025-06-12T15:48:00+03:00
2025-06-12T18:01:00+03:00
россия
владимир путин
заседание совбеза рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022528380_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_49df3a50e3742261467f9269771d75ae.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Программа "Время героев" создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее России были связаны с героями страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день и завтрашний день страны был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому и назвали программу "Время героев", - сказал Путин на встрече с участниками программы.
https://ria.ru/20250612/putin-2022506205.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022528380_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_94ec1360d4c69ebf6157a9f9bae8473d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, заседание совбеза рф, общество
Россия, Владимир Путин, Заседание Совбеза РФ, Общество
Путин раскрыл цель программы "Время героев"
Путин: программу "Время героев" создали, чтобы будущее РФ было связано с героями