https://ria.ru/20250612/putin-2022507642.html

Путин раскрыл цель программы "Время героев"

Путин раскрыл цель программы "Время героев" - РИА Новости, 12.06.2025

Путин раскрыл цель программы "Время героев"

Программа "Время героев" создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее России были связаны с героями страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T15:48:00+03:00

2025-06-12T15:48:00+03:00

2025-06-12T18:01:00+03:00

россия

владимир путин

заседание совбеза рф

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Программа "Время героев" создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее России были связаны с героями страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день и завтрашний день страны был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому и назвали программу "Время героев", - сказал Путин на встрече с участниками программы.

https://ria.ru/20250612/putin-2022506205.html

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россия, владимир путин, заседание совбеза рф, общество