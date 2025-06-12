Путин рассказал, в чем выражается бессмертие России
Путин: бессмертие России выражается в ее победах
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Бессмертие России выражается в ее победах, несмотря на те испытания, через которые проходит страна, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что после церемонии награждения лауреатов почетного звания Герой Труда и вручения государственных премий пообщался с писателем Александром Прохановым.
"Он сказал очень интересные вещи, которыми я хотел бы с вами поделиться. Он говорит: знаете, в чем заключается основная идея сегодняшнего дня для России? Я говорю: любопытно. В бессмертии. И, может быть, это имеет отношение не только к сегодняшнему дню, а вообще к России. Бессмертие русского народа и России, многонационального народа России и нашей общей государственности тысячелетней. Страна наша время от времени проходит через очень тяжелые испытания, а бессмертие это выражается в победах нашей страны", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".
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