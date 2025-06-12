https://ria.ru/20250612/putin-2022506205.html

Путин рассказал, в чем выражается бессмертие России

Путин рассказал, в чем выражается бессмертие России - РИА Новости, 12.06.2025

Путин рассказал, в чем выражается бессмертие России

Бессмертие России выражается в ее победах, несмотря на те испытания, через которые проходит страна, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T15:43:00+03:00

2025-06-12T15:43:00+03:00

2025-06-12T18:02:00+03:00

россия

владимир путин

александр проханов

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Бессмертие России выражается в ее победах, несмотря на те испытания, через которые проходит страна, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства отметил, что после церемонии награждения лауреатов почетного звания Герой Труда и вручения государственных премий пообщался с писателем Александром Прохановым."Он сказал очень интересные вещи, которыми я хотел бы с вами поделиться. Он говорит: знаете, в чем заключается основная идея сегодняшнего дня для России? Я говорю: любопытно. В бессмертии. И, может быть, это имеет отношение не только к сегодняшнему дню, а вообще к России. Бессмертие русского народа и России, многонационального народа России и нашей общей государственности тысячелетней. Страна наша время от времени проходит через очень тяжелые испытания, а бессмертие это выражается в победах нашей страны", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".

https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html

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россия, владимир путин, александр проханов, общество