https://ria.ru/20250612/putin-2022506077.html

Путин: бойцы СВО исполняют свой долг перед родиной прямо сейчас

Путин: бойцы СВО исполняют свой долг перед родиной прямо сейчас - РИА Новости, 12.06.2025

Путин: бойцы СВО исполняют свой долг перед родиной прямо сейчас

Бойцы СВО в эти секунды исполняют свой долг перед Родиной на фронте, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T15:42:00+03:00

2025-06-12T15:42:00+03:00

2025-06-12T18:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Бойцы СВО в эти секунды исполняют свой долг перед Родиной на фронте, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в День России встречается с участниками программы "Время героев" в Кремле. Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024 года. А в июне нынешнего года стартовало обучение второго потока, на который были отобраны 85 человек. Образовательная программа и для первого, и для второго потоков рассчитана на два года."Ваши товарищи по оружию, которые сейчас, вы знаете это лучше чем кто-либо другой, прямо в эти секунды исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения, на фронте", - сказал глава государства в ходе встречи.О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" президент объявил в прошлом году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества.Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.

https://ria.ru/20250612/putin-2022507642.html

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владимир путин, россия