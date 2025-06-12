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Путин: бойцы СВО исполняют свой долг перед родиной прямо сейчас - РИА Новости, 12.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 12.06.2025 (обновлено: 18:02 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/putin-2022506077.html
Путин: бойцы СВО исполняют свой долг перед родиной прямо сейчас
Путин: бойцы СВО исполняют свой долг перед родиной прямо сейчас - РИА Новости, 12.06.2025
Путин: бойцы СВО исполняют свой долг перед родиной прямо сейчас
Бойцы СВО в эти секунды исполняют свой долг перед Родиной на фронте, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:42:00+03:00
2025-06-12T18:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Бойцы СВО в эти секунды исполняют свой долг перед Родиной на фронте, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в День России встречается с участниками программы "Время героев" в Кремле. Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024 года. А в июне нынешнего года стартовало обучение второго потока, на который были отобраны 85 человек. Образовательная программа и для первого, и для второго потоков рассчитана на два года."Ваши товарищи по оружию, которые сейчас, вы знаете это лучше чем кто-либо другой, прямо в эти секунды исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения, на фронте", - сказал глава государства в ходе встречи.О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" президент объявил в прошлом году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества.Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.
https://ria.ru/20250612/putin-2022507642.html
https://ria.ru/20250612/putin-2022506205.html
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин: бойцы СВО исполняют свой долг перед родиной прямо сейчас

Путин: бойцы СВО исполняют свой долг перед родиной в эти секунды

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с участниками программы "Время Героев". 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин встретился с участниками программы Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин встретился с участниками программы "Время Героев". 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Бойцы СВО в эти секунды исполняют свой долг перед Родиной на фронте, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в День России встречается с участниками программы "Время героев" в Кремле. Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024 года. А в июне нынешнего года стартовало обучение второго потока, на который были отобраны 85 человек. Образовательная программа и для первого, и для второго потоков рассчитана на два года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Путин раскрыл цель программы "Время героев"
Вчера, 15:48
"Ваши товарищи по оружию, которые сейчас, вы знаете это лучше чем кто-либо другой, прямо в эти секунды исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения, на фронте", - сказал глава государства в ходе встречи.
О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" президент объявил в прошлом году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Путин рассказал, в чем выражается бессмертие России
Вчера, 15:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссия
 
 
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