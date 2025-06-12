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Россия уверенно ставит перед собой масштабные цели, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:38 12.06.2025 (обновлено: 13:20 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/putin-2022468351.html
Россия уверенно ставит перед собой масштабные цели, заявил Путин
Россия уверенно ставит перед собой масштабные цели, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2025
Россия уверенно ставит перед собой масштабные цели, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уверенно ставит перед собой масштабные цели развития, идет вперед и достигает новых высот. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:38:00+03:00
2025-06-12T13:20:00+03:00
культура
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уверенно ставит перед собой масштабные цели развития, идет вперед и достигает новых высот. В четверг в Кремле проходит церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ. "Важно, что сегодня, когда мы отмечаем этот праздник и в то же время отвечаем на сложные вызовы, защищаем правду и справедливость, отстаиваем наши традиционные ценности, - мы думаем о будущем, уверенно ставим перед собой масштабные цели развития, идем вперед и шаг за шагом достигаем новых высот. Наращиваем индустриальную, технологическую и научную мощь России", - сказал глава государства в ходе церемонии. В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.
https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html
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владимир путин, россия
Культура, Владимир Путин, Россия
Россия уверенно ставит перед собой масштабные цели, заявил Путин

Путин: РФ ставит перед собой масштабные цели развития и достигает новых высот

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей "Герой Труда" в Кремле
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей Герой Труда в Кремле - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уверенно ставит перед собой масштабные цели развития, идет вперед и достигает новых высот.
В четверг в Кремле проходит церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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"Важно, что сегодня, когда мы отмечаем этот праздник и в то же время отвечаем на сложные вызовы, защищаем правду и справедливость, отстаиваем наши традиционные ценности, - мы думаем о будущем, уверенно ставим перед собой масштабные цели развития, идем вперед и шаг за шагом достигаем новых высот. Наращиваем индустриальную, технологическую и научную мощь России", - сказал глава государства в ходе церемонии.
В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.
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КультураВладимир ПутинРоссия
 
 
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