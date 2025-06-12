https://ria.ru/20250612/putin-2022453708.html

Путин: "Интервидение" будет содействовать укреплению международных связей

Путин: "Интервидение" будет содействовать укреплению международных связей - РИА Новости, 12.06.2025

Путин: "Интервидение" будет содействовать укреплению международных связей

Президент России Владимир Путин уверен, что конкурс Интервидение-2025 не только подарит участникам и зрителям незабываемый праздник, но и будет содействовать... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T11:35:00+03:00

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владимир путин

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интервидение – 2025

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что конкурс Интервидение-2025 не только подарит участникам и зрителям незабываемый праздник, но и будет содействовать укреплению международных гуманитарных связей. "Уверен, что Интервидение-2025 подарит финалистам и многочисленным зрителям грандиозный, незабываемый праздник, оставит яркие позитивные впечатления и, конечно, будет содействовать укреплению международных гуманитарных связей и личных человеческих контактов", - сказал Путин в своем обращении к участникам церемонии запуска часов обратного отсчета до конкурса. Он особо отметил, что самое активное участие в организации этого значимого масштабного мероприятия принимают волонтеры, доброжелательность и гостеприимство которых послужат успешному проведению конкурса. Обращение главы государства зачитал начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве, в нем примут участие 20 стран.

https://ria.ru/20250612/putin--2022452347.html

https://ria.ru/20250612/intervidenie-2022439446.html

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владимир путин, сергей новиков, москва, московская область (подмосковье), россия, интервидение – 2025