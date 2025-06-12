https://ria.ru/20250612/putin-2022431589.html

Встреча Путина с участниками программы "Время героев". Прямая трансляция

Встреча Путина с участниками программы "Время героев". Прямая трансляция - РИА Новости, 12.06.2025

Встреча Путина с участниками программы "Время героев". Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками программы "Время героев". РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T15:38:00+03:00

2025-06-12T15:38:00+03:00

2025-06-12T15:38:00+03:00

россия

владимир путин

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Президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками программы "Время героев".

россия

2025

Новости

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Путин на встрече с участниками программы "Время героев"

Путин на встрече с участниками программы "Время героев"

2025-06-12T15:38

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