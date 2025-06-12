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Встреча Путина с участниками программы "Время героев". Прямая трансляция
Встреча Путина с участниками программы "Время героев". Прямая трансляция - РИА Новости, 12.06.2025
Встреча Путина с участниками программы "Время героев". Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками программы "Время героев". РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:38:00+03:00
2025-06-12T15:38:00+03:00
2025-06-12T15:38:00+03:00
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками программы "Время героев".
россия
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Путин на встрече с участниками программы "Время героев"
Путин на встрече с участниками программы "Время героев"
2025-06-12T15:38
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РИА Новости
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4.7
96
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Встреча Путина с участниками программы "Время героев". Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками программы "Время героев".
2025-06-12T15:38
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PT59M52S
Встреча Путина с участниками программы "Время героев". Прямая трансляция
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками программы "Время героев".