https://ria.ru/20250612/putin-2022431396.html
Путин вручает медали Героя Труда. Прямая трансляция
Путин вручает медали Героя Труда. Прямая трансляция - РИА Новости, 12.06.2025
Путин вручает медали Героя Труда. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии вручения медалей Героя Труда. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:21:00+03:00
2025-06-12T12:21:00+03:00
2025-06-12T12:21:00+03:00
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии вручения медалей Героя Труда.
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Путин на церемонии вручения медалей Героя Труда
Путин на церемонии вручения медалей Героя Труда
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РИА Новости
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5
4.7
96
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин вручает медали Героя Труда. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии вручения медалей Героя Труда.
2025-06-12T12:21
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PT62M05S
Путин вручает медали Героя Труда. Прямая трансляция
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Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии вручения медалей Героя Труда.