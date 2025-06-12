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Путин вручает медали Героя Труда. Прямая трансляция - РИА Новости, 12.06.2025
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12:21 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/putin-2022431396.html
Путин вручает медали Героя Труда. Прямая трансляция
Путин вручает медали Героя Труда. Прямая трансляция - РИА Новости, 12.06.2025
Путин вручает медали Героя Труда. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии вручения медалей Героя Труда. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:21:00+03:00
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россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии вручения медалей Героя Труда.
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Путин на церемонии вручения медалей Героя Труда
Путин на церемонии вручения медалей Героя Труда
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин вручает медали Героя Труда. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии вручения медалей Героя Труда.
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Путин вручает медали Героя Труда. Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии вручения медалей Героя Труда.
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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