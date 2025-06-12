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Путин пожелал успехов в работе врио губернатора Тамбовской области - РИА Новости, 12.06.2025
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17:07 12.06.2025 (обновлено: 17:49 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/putin--2022522029.html
Путин пожелал успехов в работе врио губернатора Тамбовской области
Путин пожелал успехов в работе врио губернатора Тамбовской области - РИА Новости, 12.06.2025
Путин пожелал успехов в работе врио губернатора Тамбовской области
Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к врио губернатора Тамбовской области Евгению Первышову, пожелал ему успехов в работе, отметив, что в почти миллионном по РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T17:07:00+03:00
2025-06-12T17:49:00+03:00
политика
тамбовская область
россия
евгений первышов
владимир путин
артем жога
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к врио губернатора Тамбовской области Евгению Первышову, пожелал ему успехов в работе, отметив, что в почти миллионном по численности населения субъекте много задач, требующих ответственных решений. "Почти миллионный субъект федерации. Много работы ответственной, сложных задач перед вами. Мы все искренне желаем вам успехов", - сказал глава государства в ходе встречи с участниками программы "Время героев", обращаясь к Первышову. О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" президент объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества. Многие выпускники программы уже получили новые назначения на федеральном и региональном уровнях. Среди них - полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, Первышов, руководитель "Движения первых" Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев.
https://ria.ru/20250612/putin-2022511168.html
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политика, тамбовская область, россия, евгений первышов, владимир путин, артем жога
Политика, Тамбовская область, Россия, Евгений Первышов, Владимир Путин, Артем Жога
Путин пожелал успехов в работе врио губернатора Тамбовской области

Путин пожелал успехов в работе врио губернатора Тамбовской области Первышову

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к врио губернатора Тамбовской области Евгению Первышову, пожелал ему успехов в работе, отметив, что в почти миллионном по численности населения субъекте много задач, требующих ответственных решений.
"Почти миллионный субъект федерации. Много работы ответственной, сложных задач перед вами. Мы все искренне желаем вам успехов", - сказал глава государства в ходе встречи с участниками программы "Время героев", обращаясь к Первышову.
Президент Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками программы Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Путин рассказал, как появилось название программы "Время героев"
Вчера, 16:04
О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" президент объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества.
Многие выпускники программы уже получили новые назначения на федеральном и региональном уровнях. Среди них - полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, Первышов, руководитель "Движения первых" Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Путин раскрыл цель программы "Время героев"
Вчера, 15:48
 
ПолитикаТамбовская областьРоссияЕвгений ПервышовВладимир ПутинАртем Жога
 
 
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