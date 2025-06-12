Путин пожелал успехов в работе врио губернатора Тамбовской области
Путин пожелал успехов в работе врио губернатора Тамбовской области Первышову
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к врио губернатора Тамбовской области Евгению Первышову, пожелал ему успехов в работе, отметив, что в почти миллионном по численности населения субъекте много задач, требующих ответственных решений.
"Почти миллионный субъект федерации. Много работы ответственной, сложных задач перед вами. Мы все искренне желаем вам успехов", - сказал глава государства в ходе встречи с участниками программы "Время героев", обращаясь к Первышову.
О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" президент объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества.
Многие выпускники программы уже получили новые назначения на федеральном и региональном уровнях. Среди них - полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, Первышов, руководитель "Движения первых" Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев.
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