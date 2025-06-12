https://ria.ru/20250612/putin--2022522029.html

Путин пожелал успехов в работе врио губернатора Тамбовской области

Путин пожелал успехов в работе врио губернатора Тамбовской области - РИА Новости, 12.06.2025

Путин пожелал успехов в работе врио губернатора Тамбовской области

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к врио губернатора Тамбовской области Евгению Первышову, пожелал ему успехов в работе, отметив, что в почти миллионном по РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T17:07:00+03:00

2025-06-12T17:07:00+03:00

2025-06-12T17:49:00+03:00

политика

тамбовская область

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евгений первышов

владимир путин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к врио губернатора Тамбовской области Евгению Первышову, пожелал ему успехов в работе, отметив, что в почти миллионном по численности населения субъекте много задач, требующих ответственных решений. "Почти миллионный субъект федерации. Много работы ответственной, сложных задач перед вами. Мы все искренне желаем вам успехов", - сказал глава государства в ходе встречи с участниками программы "Время героев", обращаясь к Первышову. О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" президент объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества. Многие выпускники программы уже получили новые назначения на федеральном и региональном уровнях. Среди них - полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, Первышов, руководитель "Движения первых" Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев.

https://ria.ru/20250612/putin-2022511168.html

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политика, тамбовская область, россия, евгений первышов, владимир путин, артем жога