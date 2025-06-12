Путин поздравил участницу программы "Время героев" с замужеством
Путин поздравил участницу программы "Время героев" Демину с замужеством
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участницу программы "Время героев" с замужеством.
Участница программы, начальник отделения - врач отделения анестезиологии реанимации медицинской роты Ираида Демина рассказала президенту, что во время службы в Вооруженных силах встретила своего избранника, тоже военнослужащего, и вышла замуж.
"Мы вас поздравляем с этим событием в вашей жизни", - сказал Путин.
Путин в четверг проводит встречу в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев".
Путин раскрыл цель программы "Время героев"
Вчера, 15:48