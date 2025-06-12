https://ria.ru/20250612/putin--2022521217.html

Путин поздравил участницу программы "Время героев" с замужеством

Путин поздравил участницу программы "Время героев" с замужеством - РИА Новости, 12.06.2025

Путин поздравил участницу программы "Время героев" с замужеством

Президент РФ Владимир Путин поздравил участницу программы "Время героев" с замужеством. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T17:00:00+03:00

2025-06-12T17:00:00+03:00

2025-06-12T17:51:00+03:00

россия

владимир путин

заседание совбеза рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022526617_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_779bebf75171970c97973899657eaf2e.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участницу программы "Время героев" с замужеством. Участница программы, начальник отделения - врач отделения анестезиологии реанимации медицинской роты Ираида Демина рассказала президенту, что во время службы в Вооруженных силах встретила своего избранника, тоже военнослужащего, и вышла замуж. "Мы вас поздравляем с этим событием в вашей жизни", - сказал Путин. Путин в четверг проводит встречу в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев".

https://ria.ru/20250612/putin-2022511168.html

https://ria.ru/20250612/putin-2022507642.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, заседание совбеза рф, общество