https://ria.ru/20250612/putin--2022487798.html

Путин рассказал, что его благодарили за возрождение звания "Мать-героиня"

Путин рассказал, что его благодарили за возрождение звания "Мать-героиня" - РИА Новости, 12.06.2025

Путин рассказал, что его благодарили за возрождение звания "Мать-героиня"

Президент России Владимир Путин рассказал, что его благодарили за возрождение звания "Мать-героиня". РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T13:56:00+03:00

2025-06-12T13:56:00+03:00

2025-06-12T16:24:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его благодарили за возрождение звания "Мать-героиня". В ходе церемонии награждения Героев труда и лауреатов госпремий РФ президент отметил, что лауреатом премии в области правозащитной деятельности стала Наталья Карпович, руководитель объединения многодетных семей Москвы. В период своей депутатской работы она инициировала не мало законотворческих предложений в сфере защиты интересов семьи и детей, которые были приняты и уже действуют, напомнил глава государства. "Недавно мы чествовали многодетные семьи, вручали женщинам почетные звания "Мать-героиня". И меня многие благодарили за то, что это звание было возрождено в России", - сказал Путин. Президент при этом подчеркнул, что именно Карпович была инициатором возрождения звания "Мать-героиня". Путин напомнил, что три года назад она высказала эту идею на заседании Государственного совета.

https://ria.ru/20250602/svo-2020547368.html

https://ria.ru/20250505/putin-2015138310.html

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владимир путин, москва, россия, общество