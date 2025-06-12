Путин рассказал, что его благодарили за возрождение звания "Мать-героиня"
Путин рассказал, что его многие благодарили за возрождение звания "Мать-героиня"
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей "Герой Труда" в Кремле
Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей "Герой Труда" в Кремле
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его благодарили за возрождение звания "Мать-героиня".
В ходе церемонии награждения Героев труда и лауреатов госпремий РФ президент отметил, что лауреатом премии в области правозащитной деятельности стала Наталья Карпович, руководитель объединения многодетных семей Москвы. В период своей депутатской работы она инициировала не мало законотворческих предложений в сфере защиты интересов семьи и детей, которые были приняты и уже действуют, напомнил глава государства.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и лауреат Государственной премии 2024 года за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности руководитель организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович
Президент РФ Владимир Путин и лауреат Государственной премии 2024 года за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности руководитель организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович
"Недавно мы чествовали многодетные семьи, вручали женщинам почетные звания "Мать-героиня". И меня многие благодарили за то, что это звание было возрождено в России", - сказал Путин.
Президент при этом подчеркнул, что именно Карпович была инициатором возрождения звания "Мать-героиня". Путин напомнил, что три года назад она высказала эту идею на заседании Государственного совета.