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Путин рассказал, что его благодарили за возрождение звания "Мать-героиня" - РИА Новости, 12.06.2025
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13:56 12.06.2025 (обновлено: 16:24 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/putin--2022487798.html
Путин рассказал, что его благодарили за возрождение звания "Мать-героиня"
Путин рассказал, что его благодарили за возрождение звания "Мать-героиня" - РИА Новости, 12.06.2025
Путин рассказал, что его благодарили за возрождение звания "Мать-героиня"
Президент России Владимир Путин рассказал, что его благодарили за возрождение звания "Мать-героиня". РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:56:00+03:00
2025-06-12T16:24:00+03:00
владимир путин
москва
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его благодарили за возрождение звания "Мать-героиня". В ходе церемонии награждения Героев труда и лауреатов госпремий РФ президент отметил, что лауреатом премии в области правозащитной деятельности стала Наталья Карпович, руководитель объединения многодетных семей Москвы. В период своей депутатской работы она инициировала не мало законотворческих предложений в сфере защиты интересов семьи и детей, которые были приняты и уже действуют, напомнил глава государства. "Недавно мы чествовали многодетные семьи, вручали женщинам почетные звания "Мать-героиня". И меня многие благодарили за то, что это звание было возрождено в России", - сказал Путин. Президент при этом подчеркнул, что именно Карпович была инициатором возрождения звания "Мать-героиня". Путин напомнил, что три года назад она высказала эту идею на заседании Государственного совета.
https://ria.ru/20250602/svo-2020547368.html
https://ria.ru/20250505/putin-2015138310.html
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владимир путин, москва, россия, общество
Владимир Путин, Москва, Россия, Общество
Путин рассказал, что его благодарили за возрождение звания "Мать-героиня"

Путин рассказал, что его многие благодарили за возрождение звания "Мать-героиня"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей "Герой Труда" в Кремле
Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей Герой Труда в Кремле - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей "Герой Труда" в Кремле
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его благодарили за возрождение звания "Мать-героиня".
В ходе церемонии награждения Героев труда и лауреатов госпремий РФ президент отметил, что лауреатом премии в области правозащитной деятельности стала Наталья Карпович, руководитель объединения многодетных семей Москвы. В период своей депутатской работы она инициировала не мало законотворческих предложений в сфере защиты интересов семьи и детей, которые были приняты и уже действуют, напомнил глава государства.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и лауреат Государственной премии 2024 года за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности руководитель организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович
Президент РФ Владимир Путин и лауреат Государственной премии 2024 года за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности руководитель организации Объединение многодетных семей города Москвы Наталья Карпович - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и лауреат Государственной премии 2024 года за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности руководитель организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В Воронеже рассказали о сыновьях женщины, получившей звание "Мать-героиня"
2 июня, 20:08
"Недавно мы чествовали многодетные семьи, вручали женщинам почетные звания "Мать-героиня". И меня многие благодарили за то, что это звание было возрождено в России", - сказал Путин.
Президент при этом подчеркнул, что именно Карпович была инициатором возрождения звания "Мать-героиня". Путин напомнил, что три года назад она высказала эту идею на заседании Государственного совета.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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5 мая, 18:30
 
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