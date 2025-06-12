https://ria.ru/20250612/putin--2022470796.html

Путин отметил вклад историка Чубарьяна в научное сотрудничество стран

Путин отметил вклад историка Чубарьяна в научное сотрудничество стран - РИА Новости, 12.06.2025

Путин отметил вклад историка Чубарьяна в научное сотрудничество стран

Президент РФ Владимир Путин отметил вклад историка, научного руководителя Института всеобщей истории Российской академии наук Александра Чубарьяна в научное... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T12:47:00+03:00

2025-06-12T12:47:00+03:00

2025-06-12T13:35:00+03:00

наука

российская академия наук

владимир путин

александр чубарьян

снг

россия

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад историка, научного руководителя Института всеобщей истории Российской академии наук Александра Чубарьяна в научное сотрудничество разных стран. В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности. "Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности удостоен академик Российской академии наук Александр Оганович Чубарьян. Крупнейший специалист по истории международных отношений, он очень много сделал для укрепления сотрудничества и контактов между учеными разных стран. Свой труд Александр Оганович называет очень точно - научная дипломатия", - сказал Путин. Глава государства подчеркнул, что особого уважения заслуживает многолетняя научная, общественная и просветительская работа Чубарьяна по консолидации исторических школ стран СНГ.

https://ria.ru/20250612/putin--2022469843.html

https://ria.ru/20250221/nauka-2000843327.html

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российская академия наук, владимир путин, александр чубарьян, снг, россия