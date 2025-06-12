Путин отметил вклад историка Чубарьяна в научное сотрудничество стран
Путин отметил вклад историка Чубарьяна в научное сотрудничество разных стран
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и лауреат Государственной премии 2024 года за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Чубарьян. 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин и лауреат Государственной премии 2024 года за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Чубарьян. 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад историка, научного руководителя Института всеобщей истории Российской академии наук Александра Чубарьяна в научное сотрудничество разных стран.
"Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности удостоен академик Российской академии наук Александр Оганович Чубарьян. Крупнейший специалист по истории международных отношений, он очень много сделал для укрепления сотрудничества и контактов между учеными разных стран. Свой труд Александр Оганович называет очень точно - научная дипломатия", - сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что особого уважения заслуживает многолетняя научная, общественная и просветительская работа Чубарьяна по консолидации исторических школ стран СНГ.
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