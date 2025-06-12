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Путин отметил вклад историка Чубарьяна в научное сотрудничество стран - РИА Новости, 12.06.2025
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Наука
 
12:47 12.06.2025 (обновлено: 13:35 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/putin--2022470796.html
Путин отметил вклад историка Чубарьяна в научное сотрудничество стран
Путин отметил вклад историка Чубарьяна в научное сотрудничество стран - РИА Новости, 12.06.2025
Путин отметил вклад историка Чубарьяна в научное сотрудничество стран
Президент РФ Владимир Путин отметил вклад историка, научного руководителя Института всеобщей истории Российской академии наук Александра Чубарьяна в научное... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:47:00+03:00
2025-06-12T13:35:00+03:00
наука
российская академия наук
владимир путин
александр чубарьян
снг
россия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад историка, научного руководителя Института всеобщей истории Российской академии наук Александра Чубарьяна в научное сотрудничество разных стран. В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности. "Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности удостоен академик Российской академии наук Александр Оганович Чубарьян. Крупнейший специалист по истории международных отношений, он очень много сделал для укрепления сотрудничества и контактов между учеными разных стран. Свой труд Александр Оганович называет очень точно - научная дипломатия", - сказал Путин. Глава государства подчеркнул, что особого уважения заслуживает многолетняя научная, общественная и просветительская работа Чубарьяна по консолидации исторических школ стран СНГ.
https://ria.ru/20250612/putin--2022469843.html
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российская академия наук, владимир путин, александр чубарьян, снг, россия
Наука, Российская академия наук, Владимир Путин, Александр Чубарьян, СНГ, Россия
Путин отметил вклад историка Чубарьяна в научное сотрудничество стран

Путин отметил вклад историка Чубарьяна в научное сотрудничество разных стран

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и лауреат Государственной премии 2024 года за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Чубарьян. 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин и лауреат Государственной премии 2024 года за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Чубарьян. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и лауреат Государственной премии 2024 года за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Чубарьян. 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад историка, научного руководителя Института всеобщей истории Российской академии наук Александра Чубарьяна в научное сотрудничество разных стран.
В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей Герой Труда в Кремле - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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Вчера, 12:44
"Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности удостоен академик Российской академии наук Александр Оганович Чубарьян. Крупнейший специалист по истории международных отношений, он очень много сделал для укрепления сотрудничества и контактов между учеными разных стран. Свой труд Александр Оганович называет очень точно - научная дипломатия", - сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что особого уважения заслуживает многолетняя научная, общественная и просветительская работа Чубарьяна по консолидации исторических школ стран СНГ.
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НаукаРоссийская академия наукВладимир ПутинАлександр ЧубарьянСНГРоссия
 
 
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