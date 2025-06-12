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Путин поздравил россиян с праздником - РИА Новости, 12.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:29 12.06.2025 (обновлено: 17:11 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/putin--2022465824.html
Путин поздравил россиян с праздником
Путин поздравил россиян с праздником - РИА Новости, 12.06.2025
Путин поздравил россиян с праздником
Владимир Путин поздравил россиян с праздником и вручил награды Героям Труда и лауреатам госпремий в Кремле. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:29:00+03:00
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россия
общество
день россии
владимир путин
культура
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Путин поздравил россиян с праздником и вручил награды Героям Труда и лауреатам госпремий в Кремле.Главные заявления президента:"От всей души поздравляю вас с праздником, который символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь государства российского. Его историю и культуру, уникальное природное богатство, разнообразие и самобытность регионов нашей страны"."Важно, что сегодня, когда мы отмечаем этот праздник и в то же время отвечаем на сложные вызовы, защищаем правду и справедливость, отстаиваем наши традиционные ценности, мы думаем о будущем".&quot;Укрепляли науку, образование, обороноспособность, создали ядерный щит. Все это говорит о том, что весь наш народ, многонациональный народ России, он всегда был вдохновлен общими интересами, интересами страны&quot;.Церемония награждения&quot;Сейчас враги вновь собираются в стаю, надеясь на легкую добычу. Как не получилось у Наполеона, не получилось у Гитлера, не получится и у современных шакалов из НАТО. Российские атомщики в моем лице в данный момент благодарят вас за оказанное доверие, а мы можем вас уверить, что не подведем: вся эта свора обломает зубы об наш ядерный щит&quot;.Звания Героя Труда также удостоены:Лауреаты госпремий:
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Путин: преданность россиян Родине укрепляет силу, независимость и суверенитет страны
Путин: преданность россиян Родине укрепляет силу, независимость и суверенитет страны.
2025-06-12T12:29
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Диков: "шакалы из НАТО" не смогут победить Россию
"Шакалы из НАТО" не смогут победить Россию, как не победили ее ни Наполеон, ни Гитлер, свора врагов России "обломает зубы" об ее ядерный щит, заявил научный руководитель Снежинского ядерного центра Юрий Диков. Путин сегодня в Кремле вручил Дикову золотую звезду Героя Труда.
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россия, общество, день россии, владимир путин, нато
Россия, Общество, День России, Владимир Путин, Культура, НАТО
Путин поздравил россиян с праздником

Владимир Путин поздравил россиян с Днем России

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Путин поздравил россиян с праздником и вручил награды Героям Труда и лауреатам госпремий в Кремле.
Главные заявления президента:
  • День России символизирует мощь страны:
«
"От всей души поздравляю вас с праздником, который символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь государства российского. Его историю и культуру, уникальное природное богатство, разнообразие и самобытность регионов нашей страны".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • преданность россиян Родине укрепляет силу, независимость и суверенитет;
  • страна ставит масштабные цели развития и достигает новых высот:
«
"Важно, что сегодня, когда мы отмечаем этот праздник и в то же время отвечаем на сложные вызовы, защищаем правду и справедливость, отстаиваем наши традиционные ценности, мы думаем о будущем".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Россия наращивает индустриальную и научную мощь;
  • объекты материальной культуры свидетельствуют, что Россия складывалась как многонациональное государство:
«

"Укрепляли науку, образование, обороноспособность, создали ядерный щит. Все это говорит о том, что весь наш народ, многонациональный народ России, он всегда был вдохновлен общими интересами, интересами страны".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России

Церемония награждения

  • Президент вручил звезду Героя Труда заместителю научного руководителя Снежинского ядерного центра Юрию Дикову:
«

"Сейчас враги вновь собираются в стаю, надеясь на легкую добычу. Как не получилось у Наполеона, не получилось у Гитлера, не получится и у современных шакалов из НАТО. Российские атомщики в моем лице в данный момент благодарят вас за оказанное доверие, а мы можем вас уверить, что не подведем: вся эта свора обломает зубы об наш ядерный щит".

Юрий Диков
Юрий Диков
заместитель научного руководителя Снежинского ядерного центра
Звания Героя Труда также удостоены:
  • композитор Александр Зацепин;
  • слесарь-электромонтажник Тверского вагоностроительного завода Вячеслав Зинцов;
  • тракторист из Ингушетии Султангирей Костоев;
  • писатель Александр Проханов;
  • президент Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков;
  • главврач легендарной больницы Горловки Нелля Якуненко.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и главврач городской больницы № 2 в Горловке Нелля Якуненко
Президент РФ Владимир Путин и главный врач городской больницы №2 в Горловке Нелля Якуненко, награжденная медалью Герой Труда Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент Владимир Путин и главврач городской больницы № 2 в Горловке Нелля Якуненко
Лауреаты госпремий:
  • математик Николай Кузнецов;
  • физик Максим Никитин;
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и ведущий научный сотрудник — заведующий лабораторией МФТИ Максим Никитин
Президент РФ Владимир Путин и лауреат Государственной премии 2024 года в области науки и технологий ведущий научный сотрудник - заведующий лабораторией Московского физико-технического института Максим Никитин - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент Владимир Путин и ведущий научный сотрудник — заведующий лабораторией МФТИ Максим Никитин
  • писатель Юрий Поляков;
  • директор Государственного Дома народного творчества имени Поленова Тамара Пуртова;
  • руководители Московской академической филармонии — Алексей Шалашов и Александр Чайковский;
  • археолог Николай Макаров;
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и директор Института археологии РАН Николай Макаров
Президент РФ Владимир Путин и лауреат Государственной премии 2024 года в области науки и технологий директор Института археологии Российской академии наук Николай Макаров - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент Владимир Путин и директор Института археологии РАН Николай Макаров
  • историк, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян;
  • офтальмолог-хирург Георгий Столяренко;
  • глава организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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