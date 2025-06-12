https://ria.ru/20250612/putin--2022465824.html

Путин поздравил россиян с праздником

Путин поздравил россиян с праздником - РИА Новости, 12.06.2025

Путин поздравил россиян с праздником

Владимир Путин поздравил россиян с праздником и вручил награды Героям Труда и лауреатам госпремий в Кремле. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T12:29:00+03:00

2025-06-12T12:29:00+03:00

2025-06-12T17:11:00+03:00

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день россии

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нато

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Путин поздравил россиян с праздником и вручил награды Героям Труда и лауреатам госпремий в Кремле.Главные заявления президента:"От всей души поздравляю вас с праздником, который символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь государства российского. Его историю и культуру, уникальное природное богатство, разнообразие и самобытность регионов нашей страны"."Важно, что сегодня, когда мы отмечаем этот праздник и в то же время отвечаем на сложные вызовы, защищаем правду и справедливость, отстаиваем наши традиционные ценности, мы думаем о будущем"."Укрепляли науку, образование, обороноспособность, создали ядерный щит. Все это говорит о том, что весь наш народ, многонациональный народ России, он всегда был вдохновлен общими интересами, интересами страны".Церемония награждения"Сейчас враги вновь собираются в стаю, надеясь на легкую добычу. Как не получилось у Наполеона, не получилось у Гитлера, не получится и у современных шакалов из НАТО. Российские атомщики в моем лице в данный момент благодарят вас за оказанное доверие, а мы можем вас уверить, что не подведем: вся эта свора обломает зубы об наш ядерный щит".Звания Героя Труда также удостоены:Лауреаты госпремий:

https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html

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Путин: преданность россиян Родине укрепляет силу, независимость и суверенитет страны Путин: преданность россиян Родине укрепляет силу, независимость и суверенитет страны. 2025-06-12T12:29 true PT1M18S

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россия, общество, день россии, владимир путин, нато