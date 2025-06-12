Путин поздравил россиян с праздником
Владимир Путин поздравил россиян с Днем России
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Путин поздравил россиян с праздником и вручил награды Героям Труда и лауреатам госпремий в Кремле.
Главные заявления президента:
- День России символизирует мощь страны:
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"От всей души поздравляю вас с праздником, который символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь государства российского. Его историю и культуру, уникальное природное богатство, разнообразие и самобытность регионов нашей страны".
- преданность россиян Родине укрепляет силу, независимость и суверенитет;
- страна ставит масштабные цели развития и достигает новых высот:
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"Важно, что сегодня, когда мы отмечаем этот праздник и в то же время отвечаем на сложные вызовы, защищаем правду и справедливость, отстаиваем наши традиционные ценности, мы думаем о будущем".
- Россия наращивает индустриальную и научную мощь;
- объекты материальной культуры свидетельствуют, что Россия складывалась как многонациональное государство:
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"Укрепляли науку, образование, обороноспособность, создали ядерный щит. Все это говорит о том, что весь наш народ, многонациональный народ России, он всегда был вдохновлен общими интересами, интересами страны".
Церемония награждения
- Президент вручил звезду Героя Труда заместителю научного руководителя Снежинского ядерного центра Юрию Дикову:
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"Сейчас враги вновь собираются в стаю, надеясь на легкую добычу. Как не получилось у Наполеона, не получилось у Гитлера, не получится и у современных шакалов из НАТО. Российские атомщики в моем лице в данный момент благодарят вас за оказанное доверие, а мы можем вас уверить, что не подведем: вся эта свора обломает зубы об наш ядерный щит".
Звания Героя Труда также удостоены:
- композитор Александр Зацепин;
- слесарь-электромонтажник Тверского вагоностроительного завода Вячеслав Зинцов;
- тракторист из Ингушетии Султангирей Костоев;
- писатель Александр Проханов;
- президент Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков;
- главврач легендарной больницы Горловки Нелля Якуненко.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и главврач городской больницы № 2 в Горловке Нелля Якуненко
Президент Владимир Путин и главврач городской больницы № 2 в Горловке Нелля Якуненко
Лауреаты госпремий:
- математик Николай Кузнецов;
- физик Максим Никитин;
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и ведущий научный сотрудник — заведующий лабораторией МФТИ Максим Никитин
Президент Владимир Путин и ведущий научный сотрудник — заведующий лабораторией МФТИ Максим Никитин
- писатель Юрий Поляков;
- директор Государственного Дома народного творчества имени Поленова Тамара Пуртова;
- руководители Московской академической филармонии — Алексей Шалашов и Александр Чайковский;
- археолог Николай Макаров;
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и директор Института археологии РАН Николай Макаров
Президент Владимир Путин и директор Института археологии РАН Николай Макаров
- историк, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян;
- офтальмолог-хирург Георгий Столяренко;
- глава организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович.
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