https://ria.ru/20250612/putin--2022452347.html
Путин рассказал о проведении конкурса "Интервидение" в 2025 году
Путин рассказал о проведении конкурса "Интервидение" в 2025 году - РИА Новости, 12.06.2025
Путин рассказал о проведении конкурса "Интервидение" в 2025 году
Россия гордится тем, что станет центром притяжения талантов со всего мира в ходе проведения международного музыкального конкурса "Интервидения-2025", заявил... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T11:22:00+03:00
2025-06-12T11:22:00+03:00
2025-06-12T11:35:00+03:00
культура
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия гордится тем, что станет центром притяжения талантов со всего мира в ходе проведения международного музыкального конкурса "Интервидения-2025", заявил президент РФ Владимир Путин."Совсем скоро, через 100 дней, наша страна тепло встретит финалистов международного музыкального конкурса "Интервидение". Мы искренне гордимся, что именно Россия станет центром притяжения талантов со всего мира, объединит на столичной концертной площадке представителей разных культурных традиций, музыкальных жанров и направлений, предоставит им прекрасную возможность заявить о себе, сделать важный шаг на пути к своей мечте и в полной мере ощутить неповторимую атмосферу творческого, дружеского общения", - отметил Путин в приветственной телеграмме участникам торжественной церемонии запуска часов обратного отсчета до финала международного музыкального конкурса "Интервидение-2025".Приветственное послание главы государства зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья, в том числе США и Китай.
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россия, владимир путин, сергей новиков, москва, московская область (подмосковье), интервидение – 2025
Культура, Россия, Владимир Путин, Сергей Новиков, Москва, Московская область (Подмосковье), Интервидение – 2025
Путин рассказал о проведении конкурса "Интервидение" в 2025 году
Путин: РФ станет центром притяжения талантов благодаря "Интервидению-2025"